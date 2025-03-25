瑜珈動作丨Plank/蝴蝶式等5招改善玩電話不良坐姿

不少人收工回家後都喜歡躺在沙發或床上玩電話，而坐姿對腰背健康特別有影響。即使坐在椅子上，同樣都會有坐姿不良的問題，因此建議進行平板支撐、下犬式、蝴蝶式等簡易的瑜伽姿勢，改善不良坐姿的問題。希望大家養成運動習慣，維持好姿勢避免駝背或肩頸背痛！

瑜珈動作 ｜平板支撐 平板支撐屬於不少人都懂得的瑜珈姿勢，但其實可以一邊進行平板支撐，一邊將電話放在下方觀看影片，增加日常運動的時間。而進行平板支撐時，雖然只是將身體利用手臂力量撐起，但緊記身體一定要維持直線，而且腹部要呈收緊的狀態，一邊調整自己的呼吸，一邊堅持1分鐘，這樣才屬於有效的平板支撐動作。同時需要記得整個動作要低頭進行，保持腰背及手踭挺直，以防止因姿勢不良造成勞損。

瑜珈動作 ｜下犬式 不少人都因為長期坐姿不良而有腰酸背痛的問題，下犬式不但可以幫助舒緩緊繃的肌肉，還可以在進行時將電話放在下方觀看影片，以簡單的瑜伽姿勢玩電話。下犬式的做法並不困難，首先站立在瑜伽墊上，然後將雙腳分開至與肩膊同樣的闊度，上身向前拉伸，將手背貼在瑜伽墊上，而背部亦須保持伸展狀態，之後將腿部向後，後腳踭盡量踩實即可。每組動作建議最少堅持1分鐘，休息15秒後可以重複動作至肌肉得到舒緩即可。

瑜珈動作 ｜側臥抬腿 如果在玩電話時想增加運動的機會，可以利用側臥抬腿的方式，既可針對雙腿減肥，還可以同時消遣，一舉兩得。側臥抬腿顧名思義便是側臥在瑜伽墊上，利用手掌支撐頭部，伸直雙腿，然後把左手放在胯骨上，向上抬腿即可，進行動作是需要調整呼吸，來回進行20-25次後便可換另一邊繼續動作。

瑜珈動作 ｜騎馬式 長期久坐或坐姿不良容易導致腰間位置勞損，建議可以利用瑜伽動作中的騎馬式動作來改善體態，同時可以一邊玩電話或看電視進行。瑜珈中的騎馬式姿勢有多種，但玩電話時可以只擇其中一個動作進行，首先將身體呈四角支撐狀態，跪在墊子上，然後把右腳向前邁出一大步，放於雙手之間的墊子，右膝蓋需放於胸前，然後左腳盡量向後拉伸，之後換另外一隻腳保持相同動作，每組動作保持一分鐘即可。進行動作的時候記得只用指尖觸地，頭部需向上頂才可幫助後背延伸，不然有機會導致後背或頸椎受傷。