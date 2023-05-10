生活冷知識｜加熱油炸食品會爆炸？ 盤點5大微波爐使用禁忌

不少人都有將食物放入微波爐加熱的習慣，既快捷又方便，但並非所有容器或食材都可以放入微波爐，錯誤使用更會引起火災、爆炸等問題，因此要特別小心。以下就盤點5大微波爐使用禁忌，使用微波爐加熱前必須特別留意！

比起焗爐、氣炸鍋等加熱用具，微波爐的加熱速度比較快，若放入食物長時間加熱的話，不但會令食物的水份被吸收，變得又乾又硬，還會有機會產生毒素，影響健康。因此建議最好按照食物的狀態逐步加熱，以保證食物的口感及防止營養流失。

有些人會直接將隔夜的油炸食品放入微波爐加熱，但由於油炸食品本來就蘊藏大量油分，經過微波爐高溫加熱後會令食物內的油分飛濺並附在爐體內，不但影響微波爐內的狀態，還有機會引致火災、爆炸等問題，所以並不建議將油炸食品放入微波爐加熱。如果不慎出現明火的情況，應先立刻關閉電源，等待火熄滅後再打開微波爐門降溫。

微波爐雖然具有高速的高溫加熱功能，但實際上只適合為熟食加熱或凍肉進行解凍，由於其烹調時間比較短，因此無辦法將細菌全部殺死，所以無論是生肉或半熟肉都不宜使用微波爐加熱烹調，而是用正常的烹調手法煮熟，以免留下食物安全隱憂。

微波爐禁忌｜加熱密封容器

微波爐的加熱功能既快且高溫，因此如果放入密封的容器，容易會令食物加熱時產生的熱度不容易散發，令容器因壓力過高而引起爆炸意外，所以建議將包裝打開一小部份再進行加熱。而用保鮮紙包好的容器同樣屬於密封容器，更有機會產生化學變化，帶來食品安全問題。

建議使用可以放進微波爐的保鮮紙，再用筷子戳孔後才加熱。帶殼的雞蛋亦處於密封的狀態，因此應先倒在容器內再用筷子在蛋白戳孔後才進行加熱，以避免發生雞蛋爆炸意外。