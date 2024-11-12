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生活
2024-11-12 13:00:00

微波爐食譜｜Pizza薯片蒜香雞翼布甸等 5款懶人教學唔使10分鐘！

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簡易食譜｜唔使10分鐘！5款微波爐懶人食譜教學 微波爐全麥Pizza、法式麵包布甸

簡易食譜｜唔使10分鐘！5款微波爐懶人食譜教學 微波爐全麥Pizza、法式麵包布甸

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香港人生活繁忙，總會想快捷便利地解決三餐，而微波爐食品便是一個不錯的選擇。但除了直接購買微波爐食品外，其實利用一些簡單的食材也可製作出美味的料理，以下就教大家製作Pizza、薯片、蒜香雞翼、布甸等5款微波爐懶人食譜，不需10分鐘便可得到滿足！

微波爐食譜｜番茄香腸焗蛋

不少人都懂得地用微波爐製作茶碗蒸、煎蛋等雞蛋料理，但其實只要再多加一些材料，便可變成簡單的料理—番茄香腸焗蛋！製作方法十分簡單，而且所需材料亦不複雜，家中剛好有這些食材時不妨製作成早餐食用吧！如果不想洗太多碗碟，可以直接在叮好的碗中食用，不用特意將雞蛋從碗中刮下來。

番茄香腸焗蛋材料：香腸 1條／雞蛋 2隻／芝士片 1塊／番茄醬 適量／黑椒 適量

番茄香腸焗蛋做法

1.香腸切塊，放在可放入微波爐的碗中。
2.在碗中打入雞蛋，在蛋白上用牙籤扎幾下，然後擠上番茄醬。
3.最後在上面鋪上芝士片，微波爐以中高火叮5-6分鐘。
4.雞蛋半熟就可以用匙羹沿著碗轉一圈，將雞蛋刮下來然後灑上黑椒即可食用。

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微波爐食譜｜微波後的雞蛋呈流心的狀態。 微波爐食譜｜不少人都會用微波爐製作蒸蛋。

微波爐食譜｜微波爐全麥Pizza

相信大家都知道用焗爐可以製作Pizza，但其實用微波爐同樣可以，而且所需時間極短，簡單快手地便可以完成一餐！不過注意Pizza的餡料建議選用原本已經熟透的食材，例如粟米、火腿、香腸等，或將食材盡量切細，不然則會較難熟透。

微波爐全麥Pizza材料：全麥麵粉50g／牛奶 30mL／梳打粉2g／鹽 適量／莫薩里拉芝士15g／番茄醬20g／餡料 適量（可隨意選擇喜歡吃的食材）

微波爐全麥Pizza做法

1.先將全麥麵粉、梳打粉和鹽倒在碗中混合。
2.加入牛奶搓成麵團。
3.將麵團放在牛油紙上擀成圓形。
4.用叉在餅皮叉出洞，然後塗上番茄醬，放入微波爐叮1分鐘。
5.在餅皮上加入芝士和餡料，放入微波爐再叮1分鐘即可。

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微波爐食譜｜微波爐全麥Pizza做好後更有拉絲效果。 微波爐食譜｜食材建議切小或先焯水，以加速熟透。 微波爐食譜｜可以在麵包布甸上放上莓類或乳酪增加風味。

微波爐食譜｜法式麵包布甸

若果家中經常有快要過期的方包卻沒有處理方法的話，不妨將他們用來製作甜品，只需要用微波爐即可變身成香甜美味的麵包布甸，口感軟糯，而且充滿蛋香，不論男女老少都會喜歡。

法式麵包布甸材料：脫脂奶150-200mL／雞蛋 2隻／方包 2塊／果仁 適量／砂糖 少許

法式麵包布甸做法

1.牛奶倒入碗後打入雞蛋，加入砂糖攪拌均勻。
2.將方包切條，然後放入混合物中讓麵包正反面都蘸上混合物。
3.在可放入微波爐的盤中鋪上浸濕後的麵包，最上層灑上果仁。
4.放入微波爐以中高火叮5-6分鐘即可。

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微波爐食譜｜微波爐薯片

在家中總會有嘴饞的時候，但不少人都擔心市面上的零食帶有防腐劑，因此不妨在家利用微波爐製作薯片吧！製作方法十分簡單，而且比較健康，所需食材只有薯仔，價廉物美，有需要的話亦可以在薯片上灑上適量鹽。

微波爐薯片材料：薯仔 1個

微波爐薯片做法

1.薯仔洗乾淨後去皮切成薄片。
2.把薯片浸在清水中，然後沖洗掉表面的澱粉。
3.將薯片的正反兩面都刷油，然後鋪在放有牛油紙的碟上。
4.放入微波爐以高火叮2分鐘，取出來翻面再叮2分鐘。
5.熟透的薯片可先取出，剩餘的薯片可翻面以30秒為單位叮至變得香脆即可。

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微波爐食譜｜自製薯片較市面上的薯片健康。 微波爐食譜｜怕太油的話可以叮好後先放在隔油器上。 微波爐食譜｜雖然是微波爐雞翼，但卻與平常製作的模樣無異。

微波爐食譜｜微波爐蒜香雞翼

香港家庭經常製作雞翼料理，但一般都需要花不少時間製作，其實利用微波爐便可快捷地製作出懶人雞翼。如果知道自己當日比較繁忙，不妨預早醃製蒜香雞翼，準備吃飯時只需用6分鐘時間將它叮熟，便可以吃到「新鮮滾熱辣」的雞翼！

微波爐蒜香雞翼材料：雞翼 6隻／蒜蓉 1湯匙／生抽 2湯匙／料酒 1湯匙／老抽 半湯匙／砂糖 1/4湯匙／生粉 1湯匙／食油 1 湯匙

微波爐蒜香雞翼做法

1.在雞翼的正反面劃幾刀以方便入味。  
2.加入蒜蓉、生抽、料酒、老抽和砂糖，然後充分攪拌均勻。
3.放入雪櫃冷藏醃製至少2個小時。
4.醃製好的雞翼取出，再加入生粉和食用油混合均勻。 
5.將可放入微波爐的盒子蓋上蓋子，放入微波爐以中火叮3分鐘，再轉高火叮3分鐘即可。

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▼失眠解決方法｜8樣助眠食物▼

失眠解決方法｜助眠食物︰牛奶：具有誘導睡眠的作用，且含有褪黑激素，幫助提高睡眠效率，以及減少半夜起床的次數。 失眠解決方法｜助眠食物︰杏仁：含有豐富褪黑激素，有助改善睡眠質素，又含有能降低壓力荷爾蒙的鎂，幫助放鬆及抗失眠。 失眠解決方法｜助眠食物︰奇異果：具高抗氧化能力，富含血清素、葉酸促進睡眠。睡前1小時吃2個，有機會改善睡眠品質。 失眠解決方法｜助眠食物︰洋甘菊：用來泡茶有助減少焦慮、抗抑鬱，而當中的芹菜素亦有助眠及減少失眠的功效。 失眠解決方法｜助眠食物︰高脂肪魚類：提供豐富的維他命D和Omega-3脂肪酸，有助調節血清素及幫助睡眠。 失眠解決方法｜助眠食物︰番茄：提供豐富的褪黑激素，促進循環並改善睡眠。 失眠解決方法｜助眠食物︰酸櫻桃：褪黑激素、色胺酸及血清素濃度相當高，能幫助改善睡眠質素及抗發炎。 失眠解決方法｜助眠食物︰蠔：含有大量鋅，有助改善睡眠質素。

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