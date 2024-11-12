微波爐食譜｜Pizza薯片蒜香雞翼布甸等 5款懶人教學唔使10分鐘！

香港人生活繁忙，總會想快捷便利地解決三餐，而微波爐食品便是一個不錯的選擇。但除了直接購買微波爐食品外，其實利用一些簡單的食材也可製作出美味的料理，以下就教大家製作Pizza、薯片、蒜香雞翼、布甸等5款微波爐懶人食譜，不需10分鐘便可得到滿足！

微波爐食譜｜微波爐薯片 在家中總會有嘴饞的時候，但不少人都擔心市面上的零食帶有防腐劑，因此不妨在家利用微波爐製作薯片吧！製作方法十分簡單，而且比較健康，所需食材只有薯仔，價廉物美，有需要的話亦可以在薯片上灑上適量鹽。 微波爐薯片材料：薯仔 1個 微波爐薯片做法 1.薯仔洗乾淨後去皮切成薄片。

2.把薯片浸在清水中，然後沖洗掉表面的澱粉。

3.將薯片的正反兩面都刷油，然後鋪在放有牛油紙的碟上。

4.放入微波爐以高火叮2分鐘，取出來翻面再叮2分鐘。

5.熟透的薯片可先取出，剩餘的薯片可翻面以30秒為單位叮至變得香脆即可。 雞蛋卷熱狗、午餐肉法式多士等4款韓式小食菠蘿腸仔不再！

微波爐食譜｜微波爐蒜香雞翼 香港家庭經常製作雞翼料理，但一般都需要花不少時間製作，其實利用微波爐便可快捷地製作出懶人雞翼。如果知道自己當日比較繁忙，不妨預早醃製蒜香雞翼，準備吃飯時只需用6分鐘時間將它叮熟，便可以吃到「新鮮滾熱辣」的雞翼！ 微波爐蒜香雞翼材料：雞翼 6隻／蒜蓉 1湯匙／生抽 2湯匙／料酒 1湯匙／老抽 半湯匙／砂糖 1/4湯匙／生粉 1湯匙／食油 1 湯匙 微波爐蒜香雞翼做法 1.在雞翼的正反面劃幾刀以方便入味。

2.加入蒜蓉、生抽、料酒、老抽和砂糖，然後充分攪拌均勻。

3.放入雪櫃冷藏醃製至少2個小時。

4.醃製好的雞翼取出，再加入生粉和食用油混合均勻。

5.將可放入微波爐的盒子蓋上蓋子，放入微波爐以中火叮3分鐘，再轉高火叮3分鐘即可。 【簡易食譜】唔使再出街食！在家自製5款連鎖店美食



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