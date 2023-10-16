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生活
2023-10-16 12:00:00

生活冷知識｜舊毛巾、枕頭要抌！盤點5樣搬屋裝修宜斷捨離物品

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生活冷知識｜舊毛巾、枕頭要抌！盤點5樣搬屋裝修宜斷捨離物品

生活冷知識｜舊毛巾、枕頭要抌！盤點5樣搬屋裝修宜斷捨離物品

不少人在搬屋或裝修的時候都會進行斷捨離，但除了丟掉舊衣或破損的家具外，其實還有幾樣東西最好趁着搬屋時進行斷捨離！以下就為大家盤點5樣搬屋或裝修時適宜斷捨離的物品，無論準備搬家或已經搬家，不妨查看這些舊物品是否還在家中吧！

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搬屋斷捨離｜舊枕頭/被子/床褥

枕頭、被子、床褥等寢具都屬於再搬屋或裝修時應該斷捨離的物品，這些寢具通常都會在睡覺時沾上汗漬、頭油等污垢，長期使用後內部容易產生各種塵蟎及細菌，而且還會有發黃的跡象，最重要是不方便清潔和搬運，因此最好趁着搬屋或裝修的時候去購迎新，購買新的寢具代替。

睡覺的時候，頭油、頭皮等污垢都容易沾染在枕頭內。 如果平日有在床上飲食的習慣，即使有更換床單和被鋪，都難以清潔內部的污垢和細菌。 最好趁着搬家的時候更換全新的寢具。

搬屋斷捨離｜毛公仔

其實毛公仔和寢具的情況類似，毛公仔內部大多都是由棉花作為填充物，而外層則是布料，較容易滋生細菌和蟎蟲，如果平日會抱着睡覺，更會沾上汗水和體液，令毛公仔變成細菌的溫床。若果毛公仔的意義非凡，建議可以尋找專業的洗衣店進行清潔後才帶到新家。

不少人都會與毛公仔同床共枕。 毛公仔與其他寢具一樣，同樣難以清洗。 如果家中有養寵物的話，更加建議將全部床上用品在搬家時更換。

搬屋斷捨離｜窗簾 

有些人為了節省搬屋或裝修成本，可能會選擇將舊窗簾裝回新家，但窗簾使用一段時間後會出現甩色或沾上污垢的情況，而且尺寸亦未必合適，照樣重新使用有機會與新家格格不入，建議最好按照新家的風格換上全新的窗簾。

有些人會選擇在搬家後重用舊家的窗簾。 若果尺寸或風格不合，便會顯得格格不入。 建議最好按照新家的風格安裝全新的窗簾。

搬屋斷捨離｜舊毛巾

毛巾屬於每天都需要使用的私人物品，可是由於其長期擺放於潮濕的廁所中，因此特別容易滋生細菌。而不少人都認為毛巾只要沒有破爛便仍然處於可使用的狀態，所以很少貿然丟掉，建議可以趁着搬家或裝修的時候將舊毛巾當作清潔用具，並添置新毛巾，這樣便可以循環再用，不會造成浪費。

毛巾屬於每天都需要使用的貼身用品。 長期放置在潮濕的空間中，容易令毛巾滋生細菌。 除了搬屋或裝修外，平日亦需要定期更換毛巾。

搬屋斷捨離｜砧板／木餐具

砧板、木筷子等木製品的餐具由於其製造原料為木，因此經常使用或清潔不當都容易造成發霉的現象，但平常都不會特別容易察覺，因而讓其繼續在家中出現，長久下去有機會影響健康。而趁着搬屋或裝修，可以選擇將砧板和木餐具都丟掉或進行回收，然後更換成較難發霉的膠砧板或不銹鋼餐具，這樣便能確保搬到新家時減少再次面對丟掉餐具的情況出現。

木製砧板特別容易滋生細菌。 木製餐具亦容易出現發霉的現象。 建議趁着搬家的時候將砧板更換成易於清洗及存放的不鏽鋼或膠砧板。
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