生活冷知識｜落雨鞋濕易腳臭 盤點5個鞋子速乾妙招 護墊原來超有用！

颱風即將來襲，天氣開始變得不穩定，帶來連日暴雨，出門的時候特別令人困擾。其中，落雨容易令鞋子浸濕，長期不管的話更會引致腳臭，因此以下就為大家盤點5個鞋子速乾妙招，讓大家可以保持雙腳乾爽，輕鬆渡過雨季！
鞋子速乾｜風扇
下大雨的時候，鞋子通常都會被浸濕，若果情況比較嚴重，建議先清洗鞋子，讓污水不再留在鞋上，然後再用風扇吹乾。吹乾的時候建議可以利用s字型掛鉤，將展開的鞋子掛在風扇的橫條處，大約吹1小時左右即可變乾。如果想再加快速度的話，可以「左右夾擊」，同時利用風筒吹乾。
鞋子速乾｜報紙
報紙具有吸濕的能力，因此當鞋子被雨水浸濕後，可以利用報紙迅速吸光其水份，特別適合用於皮鞋身上。進行吸濕的時候，只要將報紙搓成球狀塞進鞋子中，然後在鞋子外面包裹一層報紙，並放於通風位置同時吹乾，每隔一小時更換一次乾報紙即可快速變乾。不過由於報紙帶有墨水，因此不建議用於顏色較淺的皮鞋上，以免弄髒皮鞋。
鞋子速乾｜竹炭
不少防潮濕的產品都以竹炭作為原材料，這是由於竹炭具有較強的吸附及吸濕能力，有效去除濕氣及臭味，因此亦同時適合幫助鞋子快速變乾。只要將竹炭放在一個乾淨的布袋中，然後放在清洗好的鞋子，這樣便有效消除鞋內的濕氣及臭味，更有效防止細菌滋生。而竹炭更可以在使用半小時後放到陽光底下曬乾，然後再次放進鞋子內使用，比起報紙更加環保。
鞋子速乾｜蠟燭
如果想快速令鞋子變乾，那麼最簡單的方法便是讓它在下雨天也不會被水浸濕。只需要在雨天來臨前，準備透明的蠟燭，然後用風筒將蠟燭稍微融化，再塗抹在波鞋或帆布鞋的表面，最後再用風筒將鞋面上的蠟吹乾，這樣便可以形成一層保護膜，防止雨水滲入。
鞋子速乾｜護墊
除了使用蠟燭防禦雨水外，女性衛生用品之一的護墊亦是不錯的吸濕劑。由於護墊的吸水力強，在下雨天的時候將護墊墊在鞋子內邊有效吸附不小心滲進鞋裏的雨水，待回到室內或家中的時候，只需要直接撕走護墊即可，這樣便可以讓鞋子保持乾爽。