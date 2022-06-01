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2022-06-01 12:00:00

生活冷知識｜衣物、手袋沾到污漬點算好？ 教你便攜筆去漬法+ 4款便攜去漬筆推薦

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生活冷知識｜衣物、手袋沾到污漬點算好？ 教你便攜筆去漬法+ 4款便攜去漬筆推薦

生活冷知識｜衣物、手袋沾到污漬點算好？ 教你便攜筆去漬法+ 4款便攜去漬筆推薦

外出的時候總會不小心沾染各種污漬，若無法及時清洗急救的話，有機會讓污漬深入衣物，之後亦無法回復原狀。如果屬於較大意的人士，便特別建議在手袋中放入便攜去漬筆，以下就向大家推薦4款便攜去漬筆及其去漬法，方便隨時急救污漬！

生活冷知識｜便攜筆去漬法

1.先用紙巾或布儘量去除衣物表面多餘污漬。

2.在衣物下先墊一層紙巾，擠壓去漬筆釋出溶液沾濕衣物。

3.用筆尖輕壓搓揉被溶液覆蓋的污漬位置，用濕毛巾或濕紙巾輕輕擦拭衣物表面，吸除溶液及污漬即可。

若污漬深入衣物纖維中需要更花時間清洗。 小朋友特別容易讓衣物沾染各種污漬。 衣領、手袖位置亦容易沾染污漬。

去漬筆推薦｜不同污跡：小林製藥 衣物去漬筆 

如果想一次過去除不同的污跡，可以購買小林製藥出品的三支裝的衣物去漬筆，一組分分成紅黃綠三個顏色，專門針對不同情況使用，紅色款適合用來去除唇膏，黃色適合去除豉油、咖啡等深色醬汁，而綠色則適合去除番茄醬、咖喱等顏色鮮艷的醬汁，可以同時去除不同狀況的污跡，性價比較高。不過由於一組為三支裝，因此有機會需要一次過帶出門，比較佔手袋空間及麻煩。

 

小林製藥一組有三支去漬筆。 去除污漬的效果特別明顯。 除了去漬筆外，亦有去污漬專用的濕紙巾。

去漬筆推薦｜食物醬汁：Linens Rolf Herrmann 衣物去漬筆

外出吃飯的時候，無論是大人或小朋友都會不小心把食物的醬汁沾染在衣服上，因此特別需要對衣服進行急救。而Linens Rolf Herrmann的衣物去漬筆就特別適合用來處理食物醬汁，尤其對於蕃茄醬、果汁等顏色較深的醬汁，其去污急救效果特別出色。唯一可惜的是其筆頭是白色，若用來清洗食物醬汁後，筆頭會遺留下相同的顏色，再使用的時候便有機會造成雙重沾染，因此建議先清洗掉筆頭原有的顏色再使用。

像螢光筆般的形狀，方便使用及攜帶。 筆頭呈白色，因此容易重複沾染。 適合去除深色的食物醬汁。

去漬筆推薦｜咖啡茶飲：Dr. Beckmann 便攜去漬筆 

Dr. Beckmann的便攜去漬筆在日本城、超級市場等地方都有售，與Linens Rolf Herrmann 衣物去漬筆同樣都是呈螢光筆的模樣，所以使用的時候特別方便，而且體積細小、方便攜帶，適合放在手袋中方便日常使用。比起去除食物醬汁，Dr. Beckmann再去除咖啡、茶飲等的污漬效果更顯著，若有喝茶的習慣可以常備在手袋中，以防不時之需。

Dr. Beckmann 便攜去漬筆較容易在香港找到。 同時有圓頭的去漬筆。 較適合用來去除咖啡、茶飲等污跡。

去漬筆推薦｜唇膏化妝品：獅王 便攜式去漬筆 

女生們出門的時候最擔心唇膏、化妝品等沾染在衣服上，而獅王的便攜式去漬筆就特別為解決女生的煩惱而設，特別適合去除唇膏、粉底等化妝品所留下的污跡。除此之外，獅王的去漬筆亦是在以上眾多產品中平均清潔實力最高的一款，可以有效去除各種污漬，適合日常放在手袋中隨時使用。

獅王便攜式去漬筆體積細小。 適合去除唇膏、粉底筆化妝品污跡。 放在手袋裏亦不佔位置。
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