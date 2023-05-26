生活冷知識｜雪櫃結霜原因＋溶雪方法大解碼　7個貼士助你解決問題！

在炎熱潮濕的夏天，當然要在雪櫃冰格儲備大量雪糕雪條消暑解熱。但如果家中雪櫃冰格因為結冰而難以打開，甚至已經積滿一層層厚厚的雪霜，到時不但增添日常煩惱，最終還會影響到雪櫃製冷的效能，加重電費負擔。不想每隔一段時間便得反覆為雪櫃冰格除霜？你便要留意以下幾個貼士！ 冰格結霜原因和對策 1. 避免頻繁打開冰格、注意關緊雪櫃門 每次打開雪櫃門，外界的濕氣和熱空氣便會進入雪櫃內部。假如頻密地開關冰格，冷熱空氣產生作用，就會容易造成結冰結霜等問題。儘量減少打開雪櫃門的次數和時間，可以有效減少外界濕氣進入雪櫃。

2.設定適當溫度 冰格的適當溫度通常在-18°C至-20°C之間。如果溫度設定過高，冰箱內的濕氣便無法充分凝結，導致霧氣或雪霜容易存在於冰格中。 3.檢查門邊膠條，避免漏氣或密封不良 當雪櫃門邊的膠條出現老化、鬆弛等跡象時，便會導致冰格密封不良或漏氣，令外界濕氣滲透到雪櫃內部，凝結成霜。因此，雪櫃的密封膠條如有損壞及變形，便應及時更換，以保持冰格良好的密封狀態。 防止冰格結霜頭三招圖文解說：

4.定期清潔冰格內部，保持空氣流通 如果冰格內的食物儲存過多或堆放不當，會阻礙空氣流通，導致濕氣容易凝結成霜。因此，應盡量避免冷凍食物堆積過多，清理過期或不需要的食物，善用食物盒等整理不同形狀和大小食物等，為冰格留出更多空間。 5.檢查雪櫃排水口有否阻塞 排水口是否暢通會直接影響到冰格內部水分的排放，以及能否防止濕氣積聚成霜。雪櫃溫度設定過低、殘渣或異物堵塞及細菌過份繁殖等，都是造成出水阻塞的主要原因。因此，專家建議可利用飲管吸出污垢、或倒入溫水等確認排水口是否暢通。 防止冰格結霜後兩招圖文解說：