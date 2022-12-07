shu uemura植村秀的王牌unlimited無限輕透持妝粉底液，一向深受女生歡迎，品牌更於今年秋冬推出全新unlimited無限輕透水潤粉餅。品牌最近再度邀請Mirror副隊長江𤒹生(AK)為兩款產品拍廣告，揮灑柔情舞步。由即日起購買指定限量禮盒套裝，更可獲贈AK窩心留言禮盒及底妝簽名卡，各位「生粉」不要錯過了。

一向是品牌之友的AK，近期工作十分忙碌，既忙於拍劇，電視、電影宣傳，更聯同隊友到加拿大為《全民造星V》選秀，檔期排得密密麻麻。由於工作需要長時間上妝，所以他亦特別注重底妝質素，拍攝當日，AK經過一整天的拍攝後大讚unlimited粉底，展現不脫妝兼持久舒適，猶如第二層肌膚。

AK表示：「今次的廣告拍攝，因為知道需要加入一些舞步元素，突顯是次方形粉盒上優雅而動感的日本書法筆觸構成的獨家圖案，所以建議導演現場播放日本輕柔舒情歌曲，令我能夠即時感受投入日本簡約及獨特美學，雖然拍攝時不斷的重複動作至滿頭大汗，拍至尾段，膚色依然不暗沉、不油膩、不油光，做到18小時舒適亮澤，健康啞緻霧面妝容！」