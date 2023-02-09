生蛇｜生蛇會傳染？把握黃金72小時治療！整合生蛇治療方法+預防方法+疫苗

當身體免疫力或抵抗力下降的時候，便有機會讓各種病毒入侵，而生蛇便是常見的一種。當生蛇病發的時候不但會出現大規模的水泡，還會帶來神經痛楚，而且錯過最佳治療時間的話，更需要超過一個月，甚至一年的時間去根治。以下就為大家整合生蛇治療方法及預防方法，把握黃金72小時治療最有效！

治療方法｜把握黃金72小時治療 生蛇的時候需要把握病發初期的黃金72小時，當發現身體有不尋常的皮膚灼熱或刺痛感，或是出現帶痛楚的水泡時便最好立刻求醫，使用藥物盡快切除病毒根源，以免因拖延資料而錯過最佳的治療時間。

治療方法｜基本治療：保持皮膚清潔和乾燥 生蛇的時候，大部份患者的皮膚都會痕癢不已，需要保持傷口呈清潔和乾燥的狀態，才有助降低細菌感染的風險。建議生蛇患者穿着比較寬鬆的衣服，以幫助減少磨擦和防止水泡爆裂，同時可以使用含有爐甘石成份的沐浴露來舒緩和冷卻皮膚的痕癢狀況。最重要的是患者需要避免觸摸及搔癢患處。

治療方法｜藥物治療 除了痕癢不已，生蛇還會帶來神經上的痛楚，一般建議使用藥物治療，例如止痛藥、抗病毒藥等，亦有不少人會尋求中醫進行中藥和針灸的治療，但仍是建議所有藥物需由醫生處方，這樣才可以找到最妥善的方式治療。 治療方法｜物理治療 如果想加快皮膚患處的治療，可以利用紅外線、紫外線、低能量激光等方式進行治療，均有效改善皮膚上的皮疹問題。

預防方法｜養成正常作息及飲食習慣 生蛇具有一定傳染性，但即使受到感染亦不一定會病發，一般而言生蛇與自身抵抗力狀況息息相關，只要抵抗力足夠，被傳染後也可以防止生蛇情況出現。所以最簡單的方法便是通過保持正常的作息及飲食，以早睡早起、均衡飲食的方法來增強抵抗力。 預防方法｜堅持運動 多做運動對身體的抵抗力亦有正面的影響，因此最好養成每天進行半小時至1小時的運動習慣，例如飯後散步、行樓梯等來讓身體堅持運動。而每星期亦最好可以進行150至300分鐘的中等強度運動或75至150分鐘的高強度運動，透過養成運動習慣來維持身體的抵抗力，這樣便可以預防生蛇病毒的侵襲。