登神CP｜Anson Lo X Edan Lui X BVLGARI B.ZERO1系列獨家相展 送520份BVLGARI禮品

「登神CP」Anson Lo及Edan再度合體，為BVLGARI拍攝B.ZERO1珠寶系列精彩短片《BE THE ONE · WE DREAM》，還拍攝了一輯型格的造型照，當中6幅逾2米高乘2.3米闊的獨照或合照更由即日起至6月12日，在海港城港威商場大堂I獨家展出。而粉絲早前於海港城Facebook社交平台所投選的2幅 #登神 合照，更被放大成逾4米高巨型海報，現場亦會不定時播放 #登神 為BVLGARI參演《BE THE ONE · WE DREAM》的足本宣傳片，粉絲可欣賞兩人型格演繹B.ZERO1首飾。

粉絲除了可以親身近距離欣賞兩張 #登神 的型格造型照，還可以參加有獎遊戲，只要於現場與任何一張相合照並打卡，即有機會贏取BVLGARI精美禮品 (名額：520份)，數量有限，送完即止！只要配戴B.ZERO1珠寶系列於現場與任何一張相合照並打卡，粉絲有機會額外贏取一份BVLGARI驚喜禮物。

有獎遊戲參加辦法：

1. Like Harbour City Facebook 及Instagram專頁及此POST (https://www.facebook.com/HarbourCity/posts/10159250586328640)

2.於https://bit.ly/3sXaPqZ 填寫個人資料、留言Tag身邊一位 神徒 或 爵屎 朋友、上載一張曾發佈於個人社交平台的「Anson Lo X Edan Lui X BVLGARI B.ZERO1珠寶系列獨家相展」照片 (必須為展覽中任何一張相合照)，以及一句為偶像打氣的說話 (須包含「Dream」字)，並 @海港城 @Bulgari

3. 截止日期：2022年6月12日晚上11時59分

4. 得獎者將有專人於2022年6月21日或之前通知領獎事宜

5. 若有任何爭議，海港城置業有限公司保留最終決定權

Anson Lo X Edan Lui X BVLGARI B.ZERO1 珠寶系列獨家相展 @ 海港城

日期：2022年5月27日至6月12日

時間：10am – 10pm

地點：海港城港威商場大堂 I