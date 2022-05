登神CP｜Anson Lo X Edan Lui X BVLGARI B.ZERO1系列獨家相展 送520份BVLGARI禮品

「登神CP」fans留意,去年於海港城舉辦的「Anson Lo X Edan Lui X BVLGARI B.ZERO1珠寶系列獨家相展」,今年載譽歸來。

「登神CP」Anson Lo及Edan再度合體,為BVLGARI拍攝B.ZERO1珠寶系列精彩短片《BE THE ONE · WE DREAM》,還拍攝了一輯型格的造型照,當中6幅逾2米高乘2.3米闊的獨照或合照更由即日起至6月12日,在海港城港威商場大堂I獨家展出。而粉絲早前於海港城Facebook社交平台所投選的2幅 #登神 合照,更被放大成逾4米高巨型海報,現場亦會不定時播放 #登神 為BVLGARI參演《BE THE ONE · WE DREAM》的足本宣傳片,粉絲可欣賞兩人型格演繹B.ZERO1首飾。