百佳3款「佳蛋」公仔登場 一連兩日快閃又一城TASTE/玩夾夾賞贏$100現金券

百佳品牌大使「佳蛋仔 BEST GUY」與「百便星 EASY」公仔系列正式登場，指定百佳及旗下品牌門市，更將舉辦烚下烚下「佳蛋廚房」互動體驗及粉絲見面會互動活動，一眾「佳蛋仔」粉絲切勿錯過！

「佳蛋仔」與「百便星」自出道一年多，憑藉可愛樣貌及於社交平台上與各位「佳坊」的親民互動，成功吸納一班粉絲。百佳最近更推出3款全新「佳蛋」公仔，於11月22日起，在6間指定百佳及旗下品牌門市發售，各位粉絲記得Mark定日子開搶！（數量有限，售完即止）

烚下烚下「佳蛋廚房」互動體驗 粉絲見面會同步登場

寵粉的「佳蛋仔」與「百便星」更將於11月22至23日（周六及日）中午12時至晚上8時，親臨又一城 TASTE 門市親臨現場舉行粉絲見面會，與「佳坊」近距離互動及拍照留念。

活動期間，現場更設有烚下烚下「佳蛋廚房」互動體驗，由專屬廚師即場烹調特別「佳蛋」。凡於又一城 TASTE 門市購買全天侯行佳佳蛋公仔（11cm），即可參加儀式感滿滿的烚下烚下「佳蛋廚房」互動體驗，由「佳蛋廚房」的廚師們親自開封佳蛋、加入調味、愛心烹調，最後包裝成一盒特別版「新鮮佳蛋」，過程趣味十足，更可獲得「佳坊行佳證卡」（共2款，隨機派發）及「佳蛋仔」貼紙2張（共4款，隨機派發），認證成為「真．佳坊」。