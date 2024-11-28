百老滙全新招財貓多啦A夢精品登場 買電器送獨家招財貓+達摩毛絨公仔/家品/旅行用品

2025新一年將至，百老滙與多啦A夢聯乘推出一系列結合招財貓、達摩與多啦A夢元素設計禮品！齊齊用多啦A夢的法寶「Catch Your Treasure」，令未來新一年都幸福滿滿。12月1日起至2025年3月21日，凡購買指定牌子及型號之電器產品，即可免費獲贈指定多啦A夢限定主題造型禮品，即率先睇精品及換購詳請。

多啦 A 夢限定「 Catch Your Treasure 」主題造型禮品

百老滙以招財貓與金磚作概念設計出多啦A夢主題金磚疊疊樂，創新採用紅色、藍色、透明磚條，其中更包括市場罕有的全鏡金色磚條，每塊磚條上都刻壓出各種多啦A夢標誌性圖案，齊齊將幸福快樂及財富層層疊起來！同場登場粉絲絕對要入手的獨特「招財貓毛絨公仔」及「達摩毛絨公仔3件套裝」，新一年定必金運連連！

百老滙更推出生活家居用品，以金色為主調，融入多啦A夢達摩和法寶元素，打造一系列精緻餐桌用品，從茶具套裝到瓷碟、達摩陶瓷杯、金色保溫杯以及精美金色餐盤，每件餐桌用品都為您的生活增添一份幸福儀式感。

百老滙亦打造了旅行禮品系列，採用多啦A夢招財貓及達摩設計，搭配法寶圖案點綴，包括頂揭式行李箱、旅行收納袋和時尚掛頸手機繩等。