皇冠假日酒店The Chef’s Table尚廚自助餐買一送二 人均$148任食生蠔/燒羊脾/虎蝦

尚廚自助餐全新自助餐優惠，自助午餐買一送二，人均$148任食生蠔、燒羊脾、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨！7月10日中午12時開搶，立即睇內文了解優惠詳請。
環球美食盛宴自助午餐精選推介：
新鮮生蠔、燒羊脾、韓燒炸雞、韓燒牛仔骨、蒜辣牛油虎蝦、北京填鴨、北海道芝士蛋糕、日式布丁燒、櫻花水信玄餅、蜂蜜柚子芝士蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、即制花型班戟
無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水（食物款式輪流供應）
星期六、日及公眾假期限定：油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身
【KKday 快閃限量搶 –買一送二】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲（12:00 - 14:30）
KKday 優惠: 星期一至五HK$444/2 大1 小，平均HK$148/位（原價 HK$1,038/2大1小）
星期六至日HK$495/2 大1 小，平均HK$165/位
（原價 HK$1,170/2大1小）
*預訂一位成人送一成人及一小童（3 - 12歲）（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲（12:00 - 14:30）
KKday 優惠: 星期一至五HK$418/2 位，平均HK$209/位（原價HK$766/2位）
星期六至日HK$466/2 位，平均HK$283/位（原價HK$854/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】環球美食盛宴自助午餐連無限暢飲（12:00 - 14:30）
KKday 優惠: 星期一至五
成人HK$278/位，小童（3 至12 歲）HK$198/位，長者（60 歲以上）HK$238/位
（原價 成人HK$383/位，小童HK$273/位，長者HK$328/位）
星期六至日 成人HK$330/位，小童（3 至12 歲）HK$245/位，長者（60 歲以上）HK$287/位
（原價 成人HK$427/位，小童HK$317/位，長者HK$372/位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐精選推介：
新鮮生蠔、甲羅燒、蒲燒鰻魚飯、日式醬燒帆立貝、照燒鯖花魚、日式天婦羅、北海道芝士蛋糕、日式布丁燒、櫻花水信玄餅、蜂蜜柚子芝士蛋糕、抹茶紅豆蛋糕、即制花型班戟
無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬水、橙汁、蘋果汁（食物款式輪流供應）
星期五至日及公眾假期限定：油甘魚及阿根廷天使粉紅蝦刺身
【KKday 快閃限量搶 –買一送二】「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲（18:30 - 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四HK$759/2 大1 小，平均HK$253/位（原價 HK$1,775/2大1小）
星期五至日HK$813/2 大1 小，平均HK$271/位（原價 HK$1,907/2大1小）
*預訂一位成人送一成人及一小童（3 - 12歲）（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲（18:30 - 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四HK$718/2 位，平均HK$359/位（原價 HK$1,316/2位）
星期五至日HK$766/2 位，平均HK$383/位（原價 HK$1,404/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –低至7 折】「東瀛滋味嘉年華」 自助晚餐連無限暢飲（18:30 - 21:30）
KKday 優惠: 星期一至四
成人HK$478/位，小童（3 至12 歲）HK$334/位，長者（60 歲以上）HK$414/位
（原價 成人HK$548/位，小童HK$460/位，長者HK$570/位）
星期五至日 成人HK$542/位，小童（3 至12 歲）HK$389/位，長者（60 歲以上）HK$474/位
（原價 成人HK$702/位，小童HK$504/位，長者HK$614/位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此
東南亞．榴槤忘返下午茶自助餐精選推介：
鹹點：泰式班蘭雞、冬蔭功大蝦意粉、榴槤芝士薄餅、星洲肉骨茶檔、馬來西亞脆炸黄薑雞、越南蟹鉗肉絲網卷、星洲炒蘿蔔糕、泰式香辣椒肉碎沙律、泰式酸辣冇骨鳳爪
冷盤及熱葷：象拔蚌刺身、煙三文魚、雜錦凍肉芝士拼盆、水耕菜沙律吧、中式點心
甜品：即製榴槤雪糕、榴槤酥條、榴槤芝士撻、榴槤班戟、榴槤忌廉泡芙、泰國芒果糯米飯、印尼椰糖珍多冰、紅毛丹果凍、芒果班蘭椰子蛋糕、Häagen-Dazs 雪糕
無限暢飲即磨咖啡、紅茶、檸檬茶、檸檬水（食物款式輪流供應）
【KKday 快閃限量搶 –買一送二】東南亞．榴槤忘返下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 – 17:15）
KKday 優惠: 星期六至日HK$342/2 大1 小，平均HK$114/位（原價 HK$818/2大1小）
*只限3至12歲小童（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –買一送一】東南亞．榴槤忘返下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）
KKday 優惠: 星期六至日HK$322/2 位，平均HK$161/位（原價 HK$590/2位）
（已包括原價加一服務費）
【KKday 快閃限量搶 –低至75 折】東南亞．榴槤忘返下午茶自助餐連無限暢飲（15:15 - 17:15）
KKday 優惠: 星期六至日成人HK$228/位，小童HK$177/位
（原價 成人HK$295/位，小童HK$229/位）
（已包括原價加一服務費）
立即預約：請按此