dadblk2 madblk2
生活
2025-12-02 12:52:00

皮膚乾燥如何改善？按時飲水/滋潤食療/充足睡眠等5個轉季養生貼士

最近天氣逐漸轉涼，明顯感覺到秋冬天到來，但除了溫度的轉變外，亦能夠感受到變得逐漸乾燥，需要好好保養才能夠維持身體健康。以下就為大家盤點按時飲水/滋潤食療/充足睡眠等5個夏轉秋養生貼士，讓大家可以預防秋季乾燥帶來的不適。

轉季養生｜按時飲用8杯水或溫水

冬天天氣比起夏天明顯乾燥，因此日常需要多喝水補水，除了需喝足八杯水外，建議按時分次飲用，讓身體可以平均地補充水份，而飲用時亦建議以暖水或常溫水為主，對身體健康較有幫助。

建議飲水時間

1.起床時飲用第一杯水，幫助身體排毒。

2.工作或學習前飲用第二杯水(約09:00)。

3.午飯前1小時飲用第三杯水，增加飽腹感(約11:00)。

4.飯後飲用第四杯水，以促進消化(約13:00)。

5.飯後工作約兩小時後飲用第五杯水，幫助提神(約15:00)。

6.下班時間飲用第六杯水，減輕疲勞(約17:00)。

7.飯後飲用第七杯水，有助清理腸胃(約20:00)。

8.睡前1小時飲用第八杯水，幫助降低血液粘稠度。

成年人每日平均需要飲用約兩公升的水。 如果有運動習慣的話便需要飲用更多水來補充水份。 在水中加入檸檬，可以幫助排毒。

轉季養生｜少吃刺激性食物

由於冬天天氣乾燥，若然常食用刺激性食物，例如辛辣、油炸食物等，無論對腸胃或喉嚨都會有不良的影響。因此秋天飲食清淡及滋潤食品為主，需要注重保養肝臟和肺部的食物，以防止乾燥所造成的問題，建議可以多吃山楂、大棗、雪梨等幫助補水養生的食物。

不少人都喜歡在秋冬季打邊爐，但是過分刺激的辣湯底卻會令身體不適。 同時建議應盡量少吃煎炸油膩的食物。 可以多喝一些潤肺湯水幫助養生。

轉季養生｜多吃滋陰養肺食物

冬天除了要少吃刺激性食物外，還需要多吃滋陰養肺的食物，以改善因乾燥導致的喉嚨痕癢、咳嗽等與肺部有關的身體不適。而補肺清熱的蓮藕、鎮咳祛痰的百合、清潤滋補的雪耳、清熱潤燥的竹蔗、滋陰補氣的花旗參等都是幫助滋陰潤肺的食物，建議可以利用這些材料入膳，改善轉季引起的不適。

蓮藕具有補肺清熱的作用。 木瓜雪耳糖水特別適合在秋天飲用。 蔗汁具有清熱潤肺的功效，可以直接咗涼茶舖購買飲用。

轉季養生｜多睡1小時

夏季轉冬季的時候特別容易感到疲倦，這是由於夏季的日晝時間較長，夜晚較短，而冬天則是晝短夜長，令人會有整天都在晚上的感覺，因此特別容易讓身體感到疲倦。建議在冬天的時候可以比平常多睡1小時，以保持有充足的睡眠時間，讓身體習慣晝夜的變化，有助消除疲倦感。

秋天晝短夜長，容易讓人感到疲倦。 建議將睡眠時間提早1小時。 當身體習慣轉季的改變時，疲倦感便會散去。

轉季養生｜洗澡時間不要過長

由於冬季天氣比較涼爽，不少人都喜歡透過洗澡來溫暖身體，一般洗澡時間都較長。但長時間以熱水洗澡會容易導致身體的水份蒸發，令身體變得更加乾燥，因此建議適當減少洗澡的時間。洗澡後記得要塗抹潤膚霜，以幫助身體及時補水。

乾燥上火致暗瘡喉嚨痛　四大貼士助降火

不少人都會因暖水太過舒適，而增加洗澡時間。 有些人在秋冬會有浸泡泡浴的習慣。 最重要是在洗澡後充分保濕。

