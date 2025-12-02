皮膚乾燥如何改善？按時飲水/滋潤食療/充足睡眠等5個轉季養生貼士

最近天氣逐漸轉涼，明顯感覺到秋冬天到來，但除了溫度的轉變外，亦能夠感受到變得逐漸乾燥，需要好好保養才能夠維持身體健康。以下就為大家盤點按時飲水/滋潤食療/充足睡眠等5個夏轉秋養生貼士，讓大家可以預防秋季乾燥帶來的不適。
轉季養生｜按時飲用8杯暖水或溫水
冬天天氣比起夏天明顯乾燥，因此日常需要多喝水補水，除了需喝足八杯水外，建議按時分次飲用，讓身體可以平均地補充水份，而飲用時亦建議以暖水或常溫水為主，對身體健康較有幫助。
建議飲水時間
1.起床時飲用第一杯水，幫助身體排毒。
2.工作或學習前飲用第二杯水(約09:00)。
3.午飯前1小時飲用第三杯水，增加飽腹感(約11:00)。
4.飯後飲用第四杯水，以促進消化(約13:00)。
5.飯後工作約兩小時後飲用第五杯水，幫助提神(約15:00)。
6.下班時間飲用第六杯水，減輕疲勞(約17:00)。
7.飯後飲用第七杯水，有助清理腸胃(約20:00)。
8.睡前1小時飲用第八杯水，幫助降低血液粘稠度。
轉季養生｜少吃刺激性食物
由於冬天天氣乾燥，若然常食用刺激性食物，例如辛辣、油炸食物等，無論對腸胃或喉嚨都會有不良的影響。因此秋天飲食清淡及滋潤食品為主，需要注重保養肝臟和肺部的食物，以防止乾燥所造成的問題，建議可以多吃山楂、大棗、雪梨等幫助補水養生的食物。
轉季養生｜多吃滋陰養肺食物
冬天除了要少吃刺激性食物外，還需要多吃滋陰養肺的食物，以改善因乾燥導致的喉嚨痕癢、咳嗽等與肺部有關的身體不適。而補肺清熱的蓮藕、鎮咳祛痰的百合、清潤滋補的雪耳、清熱潤燥的竹蔗、滋陰補氣的花旗參等都是幫助滋陰潤肺的食物，建議可以利用這些材料入膳，改善轉季引起的不適。
轉季養生｜多睡1小時
夏季轉冬季的時候特別容易感到疲倦，這是由於夏季的日晝時間較長，夜晚較短，而冬天則是晝短夜長，令人會有整天都在晚上的感覺，因此特別容易讓身體感到疲倦。建議在冬天的時候可以比平常多睡1小時，以保持有充足的睡眠時間，讓身體習慣晝夜的變化，有助消除疲倦感。
轉季養生｜洗澡時間不要過長
由於冬季天氣比較涼爽，不少人都喜歡透過洗澡來溫暖身體，一般洗澡時間都較長。但長時間以熱水洗澡會容易導致身體的水份蒸發，令身體變得更加乾燥，因此建議適當減少洗澡的時間。洗澡後記得要塗抹潤膚霜，以幫助身體及時補水。