皮膚乾燥如何改善？按時飲水/滋潤食療/充足睡眠等5個轉季養生貼士

最近天氣逐漸轉涼，明顯感覺到秋冬天到來，但除了溫度的轉變外，亦能夠感受到變得逐漸乾燥，需要好好保養才能夠維持身體健康。以下就為大家盤點按時飲水/滋潤食療/充足睡眠等5個夏轉秋養生貼士，讓大家可以預防秋季乾燥帶來的不適。

轉季養生｜按時飲用8杯 暖 水或溫水 冬天天氣比起夏天明顯乾燥，因此日常需要多喝水補水，除了需喝足八杯水外，建議按時分次飲用，讓身體可以平均地補充水份，而飲用時亦建議以暖水或常溫水為主，對身體健康較有幫助。 建議飲水時間 1.起床時飲用第一杯水，幫助身體排毒。 2.工作或學習前飲用第二杯水(約09:00)。 3.午飯前1小時飲用第三杯水，增加飽腹感(約11:00)。 4.飯後飲用第四杯水，以促進消化(約13:00)。 5.飯後工作約兩小時後飲用第五杯水，幫助提神(約15:00)。 6.下班時間飲用第六杯水，減輕疲勞(約17:00)。 7.飯後飲用第七杯水，有助清理腸胃(約20:00)。 8.睡前1小時飲用第八杯水，幫助降低血液粘稠度。