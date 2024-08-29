盆菜2024｜中秋盆菜合集！精選鮑魚海參龍蝦/嘆盆菜再送$100優惠劵

中秋節最緊要團團圓圓，親朋好友聚首一堂，除了食月餅，當然要食盆菜先夠氣氛！現在就為各位整理多間中秋盆菜優惠，有盆菜主打鮑魚龍蝦等美味食材外，更有得嘆盆菜再送$100優惠劵！想知詳情，即睇內文！
中秋盆菜推介｜Klook x 一粥麵 中秋鮑魚佛跳牆盆菜 6人套餐及五福臨門、送高達HK$100優惠券
於klook平台上預訂一粥麵中秋鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐，即送5張$20一粥麵電子優惠券！食材十分豐富，有鮮嫩多汁的十頭鮑魚，海參和花膠滑溜爽口，韓國蠔豉和大蝦則帶來濃郁的海鮮風味。蘿蔔和芋頭等蔬菜吸收了湯汁的精華，口感豐富。味道鮮美，讓人回味無窮！6人份盆菜原價$1,698，優惠價只需$1,188，再獲贈5張$20一粥麵電子優惠券，非常優惠！
中秋鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐包括：
- 鮑魚佛跳牆盆菜採用多款珍貴食材，包括十頭鮑魚(6隻)、原粒瑤柱(6粒)、原條海參(6條)、滑溜花膠(6件)、韓國蠔豉(6隻) 、原隻大蝦(8隻) 、花菇(8隻) 、南乳腩肉、豬皮、蓮藕、蘿蔔、芋頭、魚蛋、枝竹、西蘭花等食材
- 紅燒花膠肉絲素翅 (4磅)
- 揚州炒飯(2磅)
- 加送 貴紀雞 (1隻)、無糖可口可樂 (6罐)
- 另送 5張 $20 一粥麵電子優惠券 (買正價產品滿$100，即可使用一張優惠券, 有效期至2024年10月21日)
價錢：$1,188(原價$1,698)
立即預訂：請按此
預約日期：即日起至9 月12日 (5:00pm 前)
領取日期：9月6日至18日(下午3時至下午8時)
領取地點：指定分店自取
中秋盆菜推介｜美心MX 中秋盆菜
四喜鮑魚盆菜 (4位用)：$538(原價$818)
- 原隻蠔皇鮑魚、原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦等精美食材各四件，配搭其他豐富食材，營造份量合適、層次豐富的小型盛宴，為小家庭聚會做足溫馨準備
鮑魚福聚盆菜 (6位用)：$788(原價$1,128)
- 原隻蠔皇鮑魚、原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦等精美食材各六件，配搭其他豐富食材，營造份量合適、層次豐富的小型盛宴，為小家庭聚會做足溫馨準備
豐盛團聚盆菜 (10-12 位用)：$688(原價$978)
- 北海道元貝碎、蠔豉、豉油皇蝦等精美食材各10件，配搭其他豐富食材，營造份量合適、層次豐富的小型盛宴，滿足一家人的要求，老少皆宜
四喜鮑魚盆菜宴 (4-6位用)：$668(原價$1,171)
- 原隻蠔皇鮑魚、原粒元貝、蠔豉、豉油皇蝦等精美食材各四件，加配揚州炒飯等食品，層次豐富的小型盛宴，為小家庭聚會做足溫馨準備
鮑魚福聚盆菜宴 (6-8位用)：$938(原價$1,749)
- 六至八人用的盆菜宴，由海鮮至齋菜、主食至甜品一應俱全；富貴鮑魚盆菜宴滿足一家人的要求，老少皆宜
豐盛團聚盆菜宴 (10-12位用)：$1,158(原價$1,937)
- 十至十二人用的盆菜宴，由海鮮至齋菜、主食至甜品一應俱全；滿足一家人的要求，老少皆宜
立即預訂：請按此
領取日期：9月3日至9月18日
領取地點：指定分店自取
中秋盆菜推介｜美心中菜中秋盆菜
中秋是大小家庭、摯友相聚的好日子。精挑上乘的佳餚，配合兩大秘製醬汁，先有鮑汁提鮮，再有麻辣汁添加風味。一起慶祝，卻可讓每人鮮、辣隨心，讓每位細味講究心思。今個佳節，美心中菜盆菜， 與你歡度月滿中秋，笑聲共聚， 讓每一刻更珍貴，更難忘。
粵式鮑魚 · 花膠 · 月滿盆菜
四位用：$888 / 六位用：$1,298 / 十二位用：$1,988
食材包括：原隻鮮鮑魚、特級蠔豉、元貝、貴妃雞、燒鴨、大紅燒肉、墨魚乾炆豬肉、鮑魚汁炆花膠、醬汁炆蓮藕、髮菜球、香滑鯪魚球、雞油花菇、滷水豬脷、南乳花生炆豬手、豬皮、枝竹 [配兩款秘製醬汁 - 鮑魚汁及麻辣汁 ; 加送魔鬼辣椒粉]
潮式蠔皇原隻鮑魚 · 花膠盆菜
大廚主理，潮式外賣。
食材包括：蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨、雞、元貝、蝦棗、花菇、海參、蘿蔔角、蠔豉、蓮藕、土魷、五花腩、芋頭、髮菜鯪魚球
四位用：$988 / 六位用：$1,388 / 十二位用：$2,488
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預約日期：即日起至9 月13日
領取日期：9月7日至2024年9月18日
領取地點：指定分店自取
中秋盆菜推介｜四季特製金裝花膠鮑魚盆菜｜免運費
由四季中央工場製作
4-6人四季盆菜特製 Klook 金裝花膠鮑魚盆菜：$1,430
盆菜包括：6隻蠔皇吉品飽、鮑汁燴花膠、蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅蚊大花菇、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、家鄉炆豬肉、黃金炆枝竹、鮮甜大蘿蔔、酥炸靚香芋。
8-10人四季盆菜特製 Klook 金裝花膠鮑魚盆菜：$1,530
10隻蠔皇吉品飽、鮑汁燴花膠、蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅蚊大花菇、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、家鄉炆豬肉、黃金炆枝竹、鮮甜大蘿蔔、酥炸靚香芋。
12-15人四季盆菜特製 Klook 金裝花膠鮑魚盆菜：$1,730
12隻蠔皇吉品飽、鮑汁燴花膠、蠔皇海螺片、油爆海虎蝦、玫瑰白切雞、明爐燒肥鴨、紅蚊大花菇、特級靚魚蛋、醬油爆豬皮、家鄉炆豬肉、黃金炆枝竹、鮮甜大蘿蔔、酥炸靚香芋。
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預約日期：2日前預訂
上午送貨時間: 10:30 - 13:30
下午送貨時間: 16:30 - 19:30
中秋盆菜推介｜永年士多盆菜
【免運費】花膠發財好市大盆菜(建議6位使用)：$988(原價$1,488)
食材包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁
【免運費】花膠發財好市大盆菜(建議10位使用)：$1,288(原價$1,888)
食材包括：髮菜、蠔豉、鴨腳、鮑魚、花膠、冬菇、魷魚、西蘭花、雞、豬手、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁
【免運費】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜 (建議6位使用)：$1,388(原價$1,488)
食材包括：龍蝦、鮑魚、冬菇、西蘭花、雞、豬手、花膠、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁
【免運費】龍蝦鮑魚花膠大龍鳳盆菜 (建議10位使用)：$1,888(原價$1,988)
食材包括：龍蝦、鮑魚、冬菇、西蘭花、雞、豬手、花膠、蘿蔔、魚蛋、豬皮、腩肉、魷魚、蓮藕、枝竹、墨魚丸、芋頭、南乳汁
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預約日期：3日前預訂
送貨日期：2024年9月12日至2024年9月18日 星期一至星期日10am-2pm或3pm-7pm