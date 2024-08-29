盆菜2024｜中秋盆菜合集！精選鮑魚海參龍蝦/嘆盆菜再送$100優惠劵

中秋節最緊要團團圓圓，親朋好友聚首一堂，除了食月餅，當然要食盆菜先夠氣氛！現在就為各位整理多間中秋盆菜優惠，有盆菜主打鮑魚龍蝦等美味食材外，更有得嘆盆菜再送$100優惠劵！想知詳情，即睇內文！

領取日期：9月6日至18日(下午3時至下午8時)

另送 5 張 $20 一粥麵電子優惠券 ( 買正價產品滿 $100 ，即可使用一張優惠券 , 有效期至 2024 年 10 月 21 日 )

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於klook平台上預訂一粥麵中秋鮑魚佛跳牆盆菜6人套餐，即送5張$20一粥麵電子優惠券！食材十分豐富，有鮮嫩多汁的十頭鮑魚，海參和花膠滑溜爽口，韓國蠔豉和大蝦則帶來濃郁的海鮮風味。蘿蔔和芋頭等蔬菜吸收了湯汁的精華，口感豐富。味道鮮美，讓人回味無窮！6人份盆菜原價$1,698，優惠價只需$1,188，再獲贈5張$20一粥麵電子優惠券，非常優惠！

人套餐及五福臨門

人套餐及五福臨門

中秋盆菜推介｜ Klook x 一粥麵 中秋鮑魚佛跳牆盆菜 6 人套餐及五福臨門

中秋盆菜推介｜ Klook x 一粥麵 中秋鮑魚佛跳牆盆菜 6 人套餐及五福臨門

中秋盆菜推介｜Klook x 一粥麵 中秋鮑魚佛跳牆盆菜 6人套餐及五福臨門 送高達HK$100優惠券

中秋盆菜推介｜ 美心中菜中秋盆菜

中秋是大小家庭、摯友相聚的好日子。精挑上乘的佳餚，配合兩大秘製醬汁，先有鮑汁提鮮，再有麻辣汁添加風味。一起慶祝，卻可讓每人鮮、辣隨心，讓每位細味講究心思。今個佳節，美心中菜盆菜， 與你歡度月滿中秋，笑聲共聚， 讓每一刻更珍貴，更難忘。

粵式鮑魚 · 花膠 · 月滿盆菜

四位用：$888 / 六位用：$1,298 / 十二位用：$1,988

食材包括：原隻鮮鮑魚、特級蠔豉、元貝、貴妃雞、燒鴨、大紅燒肉、墨魚乾炆豬肉、鮑魚汁炆花膠、醬汁炆蓮藕、髮菜球、香滑鯪魚球、雞油花菇、滷水豬脷、南乳花生炆豬手、豬皮、枝竹 [配兩款秘製醬汁 - 鮑魚汁及麻辣汁 ; 加送魔鬼辣椒粉]

潮式蠔皇原隻鮑魚 · 花膠盆菜

大廚主理，潮式外賣。

食材包括：蠔皇扣吉品鮑魚、蠔皇扣花膠、潮式稻草鴨、雞、元貝、蝦棗、花菇、海參、蘿蔔角、蠔豉、蓮藕、土魷、五花腩、芋頭、髮菜鯪魚球

四位用：$988 / 六位用：$1,388 / 十二位用：$2,488

預約日期：即日起至9 月13日

領取日期：9月7日至2024年9月18日

領取地點：指定分店自取