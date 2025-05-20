盒子蛋糕食譜｜芋泥麻糬/隔夜燕麥版Tiramisu等5款簡易低卡

不少人都會在家中自製甜品，但並非每個家庭都有焗爐等設備，這時候懶人必備的「盒子蛋糕」就成為新一股熱潮。以下就為大家介紹芋泥麻糬/隔夜燕麥版Tiramisu等五款極簡易的盒子蛋糕食譜，家中只需有雪櫃就能輕鬆做到，而且大部份的卡路里和糖份都偏低，即使減肥也可以放心食用！
芋泥麻糬盒子
充滿台式風味的芋泥和鮮奶麻糬屬近年不少人的心頭好，不過香港可以吃到的地方不多，因此不妨嘗試在家製作，方法比想像中簡單！
芋泥麻糬盒子材料：芋頭 150g、紫薯 40g、代糖 10g、脫脂牛奶 適量、木薯澱粉 23g、牛奶 230mL、肉鬆 適量
芋泥麻糬盒子做法
1.將芋頭和紫薯蒸熟，放入代糖和適量牛奶打成芋泥。
2.把木薯澱粉和牛奶放進鍋裡以小火加熱，一邊加熱，一邊攪拌至粘稠狀態。
3.食材按以下順序依次疊加：芋泥、麻糬，按盒子大小重覆順序1-2次，最後以肉鬆鋪面即可。
芋泥麻糬盒子熱量：350kcal
香蕉乳酪燕麥豆奶盒子
以乳酪和燕麥作為早餐屬不少人的選擇，但製成甜品卻比較少見。燕麥加上香蕉和豆漿粉，中和乳酪的酸味，屬一款人見人愛的甜品。
香蕉乳酪燕麥豆奶盒子材料：香蕉一根、燕麥40g、乳酪適量（建議選擇較稀的乳酪）、豆漿粉20g
香蕉乳酪燕麥豆奶盒子做法
1.將香蕉切片備用，豆漿粉可預先過篩。
2.食材按以下順序依次疊加：燕麥、乳酪、香蕉片、豆漿粉，按盒子大小重覆順序1-2次，最後一層豆漿粉先不要放。
3.蓋上蓋子或保鮮紙冷藏1晚，吃前再放一層豆漿粉即可。
香蕉乳酪燕麥豆奶盒子熱量：354kcal
鹹蛋黃肉鬆盒子
近年香港亦興起一股「黃金」熱潮，以鹹蛋黃製成各式各樣的菜式，而在甜品界亦有它的蹤影，這款蛋糕盒子充滿鹹甜風味，如果不喜歡吃太甜的話，可以選擇製作這款蛋糕盒子。
鹹蛋黃肉鬆盒子材料：南瓜150g、鹹蛋黃 1顆、白麵包 1塊、肉鬆 適量
鹹蛋黃肉鬆盒子做法
1.先將南瓜去皮蒸熟備用。
2.鹹蛋黃搗碎後，與蒸熟的南瓜一起攪拌均勻。
3.白麵包去皮後切半。
4.食材按以下順序依次疊加：半片白麵包、鹹蛋黃南瓜泥，按盒子大小重覆順序1-2次，最後以肉鬆鋪面即可。
鹹蛋黃肉鬆盒子熱量：358kcal
隔夜燕麥版Tiramisu
Tiramisu屬不少人都喜歡吃的甜品，但製作過程複雜，而且糖分和卡路里亦較高，因此並非每個人都會在家製作。而這款隔夜燕麥版的Tiramisu就省略了打忌廉的步驟，而且所用的食材都覺原版的糖分和卡路里低，特別適合減肥人士食用。
隔夜燕麥版Tiramisu材料：燕麥 45g、脫脂牛奶 100mL、香蕉 1條、黑朱古力 12g、可可粉 3g
隔夜燕麥版Tiramisu做法
1.香蕉切片，黑朱古力切碎備用。
2.食材按以下順序依次疊加：燕麥、香蕉片、燕麥、香蕉、燕麥、黑朱古力，最後以香蕉封頂。
3.將牛奶倒進去，浸過黑朱古力為至。
4.蓋上蓋子或保鮮紙冷藏1夜，吃前篩上可可粉即可。
隔夜燕麥版Tiramisu熱量：362kcal
黃豆粉豆奶盒子
由黃豆粉製成的甜品在近年越來越多，但多數都是配以口感煙韌的糯米糍一起食用，而這款黃豆粉豆奶盒子的豆味香濃，「愛豆人士」一定會喜歡。
黃豆粉豆奶盒子材料：豆漿 350mL、玉米澱粉 18g、奶粉 20g、代糖 10g、白麵包 1塊、濃稠乳酪 40g、黃豆粉 適量
黃豆粉豆奶盒子做法
1.把豆漿、玉米澱粉、奶粉和代糖攪拌均勻後，倒鍋裡以小火加熱，一邊加熱一邊攪拌，煮至喜歡的濃稠程度即可製成豆乳醬，放涼後可製作下一步。
2.白麵包去皮後切半，再用豆漿浸濕。
3.食材按以下順序依次疊加：白麵包、濃稠乳酪豆乳醬，按盒子大小重覆順序1-2次，最後以黃豆粉封頂即可
黃豆粉豆奶盒子熱量：395kcal