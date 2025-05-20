盒子蛋糕食譜｜芋泥麻糬/隔夜燕麥版Tiramisu等5款簡易低卡

不少人都會在家中自製甜品，但並非每個家庭都有焗爐等設備，這時候懶人必備的「盒子蛋糕」就成為新一股熱潮。以下就為大家介紹芋泥麻糬/隔夜燕麥版Tiramisu等五款極簡易的盒子蛋糕食譜，家中只需有雪櫃就能輕鬆做到，而且大部份的卡路里和糖份都偏低，即使減肥也可以放心食用！

芋泥麻糬盒子

充滿台式風味的芋泥和鮮奶麻糬屬近年不少人的心頭好，不過香港可以吃到的地方不多，因此不妨嘗試在家製作，方法比想像中簡單！

芋泥麻糬盒子材料：芋頭 150g、紫薯 40g、代糖 10g、脫脂牛奶 適量、木薯澱粉 23g、牛奶 230mL、肉鬆 適量

芋泥麻糬盒子做法

1.將芋頭和紫薯蒸熟，放入代糖和適量牛奶打成芋泥。

2.把木薯澱粉和牛奶放進鍋裡以小火加熱，一邊加熱，一邊攪拌至粘稠狀態。

3.食材按以下順序依次疊加：芋泥、麻糬，按盒子大小重覆順序1-2次，最後以肉鬆鋪面即可。

芋泥麻糬盒子熱量：350kcal