減肥餐單｜苦瓜、冬瓜、西蘭花、雞胸肉等8種脂肪剋星食物

以下就為大家盤點8種「脂肪剋星」食材，包括苦瓜、冬瓜、西蘭花、雞胸肉，可以用來作為煮飯時的必備材料或減肥餐單，女生想瘦身就要留意，即使多吃也沒關係！

3. 蒟蒻 蒟蒻屬近幾年減肥界的必備食材，具有降血糖、降血脂、降血壓的作用。而且脂肪含量少的同里，又含有豐富的膳食纖維，食用後能有飽足感之外，還能減少攝入熱量，更有通便的作用。因此特別適合減肥食用。但是如果有腸胃問題，就不建議攝取過多的蒟蒻，以免造成消化不良、胃脹痛等情況出現。

6. 白菜 白菜有促進腸壁蠕動的成分，同時有防止大便乾燥的作用，因而可以防止便秘發生，保持大便暢通，當體內毒素能夠排出體外，自然有減肥的功效。而白菜可製成的菜式非常多，屬居家必備的減肥食材之一。 7. 青瓜 青瓜最大的特色便是生熟皆可，熱量低之外，亦具清腸排毒的作用。如果想不到吃甚麼，不妨考慮製作一道涼拌青瓜吧！ 青瓜檸檬水、伯爵茶咖啡等韓網推介5款消暑飲料教學