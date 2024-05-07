盤點Met Gala 2024最美造型 Jennie露小蠻腰/Zendaya霸氣禮服/Sydney Sweeney性感現身

一年一度的Met Gala(又被稱為Met Ball)在美國紐約大都會藝術博物館舉行，這個活動於每年5月首周舉行，是時尚圈規模最大的晚宴活動，因此亦有「時尚圈奧斯卡」之稱！Met Gala呼應今年度的春季展覽《Sleeping Beauties: Reawakening Fashion》，以「The Garden of Time」（時光花園）為主題，多位影視明星盛裝出席，一齊看看今年的矚目打扮！

Met Gala 2024 最美造型｜ Zendaya

身為今年聯合主席之一Zendaya，身穿Maison Margiela高級訂製服，不單服裝設計符合今屆主題「時光花園」主題，連妝造也充滿戲劇性。