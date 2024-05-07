盤點Met Gala 2024最美造型 Jennie露小蠻腰/Zendaya霸氣禮服/Sydney Sweeney性感現身

一年一度的Met Gala(又被稱為Met Ball)在美國紐約大都會藝術博物館舉行，這個活動於每年5月首周舉行，是時尚圈規模最大的晚宴活動，因此亦有「時尚圈奧斯卡」之稱！Met Gala呼應今年度的春季展覽《Sleeping Beauties: Reawakening Fashion》，以「The Garden of Time」（時光花園）為主題，多位影視明星盛裝出席，一齊看看今年的矚目打扮！
Met Gala 2024最美造型｜Zendaya
身為今年聯合主席之一Zendaya，身穿Maison Margiela高級訂製服，不單服裝設計符合今屆主題「時光花園」主題，連妝造也充滿戲劇性。
更令人驚喜的是，身為Met Gala的Zendaya在紅毯後半段，再度驚喜現身，禮服霸氣度更甚！她穿上1996年的Givenchy高訂禮服，搭配Philip Treacy為Alexander McQueen 2007春夏系列打造的花朵帽飾。
Met Gala 2024最美造型｜Jennifer Lopez
另一位聯合主席的Jennifer Lopez，身穿銀色的貼鑽透膚禮服登場，貼身設計，亦令其玲瓏身材展露無遺，性感又搶眼。
Met Gala 2024最美造型｜BLACKPINK Jennie
BLACKPINK的Jennie身穿Alaïa靛藍色禮服走上Met Gala紅毯，成為晚宴焦點之一，套裝露腰設計，加上腰間珍珠串飾，輕易以小蠻腰成為焦點，高領與落地裙擺的設計，為禮服增添古典韻味。
Met Gala 2024最美造型｜Sydney Sweeney
新一代性感女星Sydney Sweeney 穿著一襲夢幻的藍色雪紡紗禮服，低胸設計盡展美好身材，搭配黑色長手套，呈現衝突美感。
Met Gala 2024最美造型｜Ariana Grande
美國小天后Ariana Grande身穿Loewe訂製禮服出場，仙氣十足。
Met Gala 2024最美造型｜Gigi Hadid
超模Gigi Hadid身穿Thom Browne訂製禮服踏上晚宴紅毯，以浪漫切角詮釋今年主題。
Met Gala 2024最美造型｜Kendall Jenner
另一位超模Kendall Jenner則穿上Givenchy 1999年的高級訂製服亮相，精緻閃片加上刺繡等細節位，充滿華麗感。
Met Gala 2024最美造型｜Kylie Jenner
Kylie Jenner的奶油白禮服，浪漫又性感，是Ginvenchy的古董典藏款。
Met Gala 2024最美造型｜Stray Kids
Stray Kids是首個受邀參加Met Gala的韓國男子團體，所有成員的造型均由Tommy Hilfiger包辦。
Met Gala 2024最美造型｜Cardi B
著名女歌手Cardi B以一襲驚人的超大裙現身，這套襬訂製禮服來自Giambattista Valli，壓場感十足。