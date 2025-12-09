直擊南豐紗廠Urban Brew Summit 匯聚逾40人氣咖啡甜品品牌

各位啡迷又有好去處了！12月12至14日一連兩日，南豐紗廠攜手Biugorbiumui打造大型咖啡市集Urban Brew Summit，雲集超過40個人氣咖啡、烘焙及生活風格品牌，包括來自台南的「鬼咖啡」及來自倫敦的「PLOT Roasting」等。市集同步推出「咖啡通行證」Coffee Passport，憑證可獲3張咖啡試飲或甜品試食券等，一次過感受多款咖啡的滋味。

Urban Brew Summit登陸南豐紗廠

實試 負 86 度咖啡/酒啡 市集匯聚多個人氣本地及海外品牌，記者當日實試不同品牌產品。活動焦點咖啡之一必屬My Little Coffee的負86度Oatly開心果味Dirty，咖啡杯雖然從雪櫃中取出，但摸上手不算冰涼，而咖啡的開心果味突出，開心果迷必試。記者另一心水品牌KOKO COFFEE ROASTERS的Coffee Gin & Tonic同樣出色，入口率先品嚐到濃烈的酒味，酒迷不妨一試。

入手咖啡通行證 試盡各款咖啡甜品風味 想一次過感受多款咖啡的風味？啡迷絕對要入手「咖啡通行證」Coffee Passport，只需$160即可獲得3張咖啡試飲或甜品試食券、咖啡渣環保杯、$10咖啡市集消費券、10分鐘拉花體驗或$20咖啡市集消費券、合共$80南豐紗廠電子優惠券、免費KOKO COFFEE ROASTERS咖啡掛耳包及貼紙，以及燕麥奶品牌Oatly贈品。

Urban Brew Summit 咖啡市集 日期： 12月12日至14日 時間： 12:00 – 19:00 地點： 南豐紗廠六廠一樓