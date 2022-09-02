看似天然健康但暗藏危機？暗瘡肌膚要避免的6種護膚成分

暗瘡，似乎是每個人也曾經面對的問題。油脂分泌過多、壓力、環境污染到口罩也可以是原因，但用錯護膚品絕對會令問題更嚴重！除了部分「臭名昭著」的成分之外，一些熱門的天然成分也會加劇暗瘡問題，看看有甚麼成分需要注意！ 十二烷基硫酸鈉和棕櫚酸酯（ SLS 和 SLES ） 濃密的潔面泡泡，能有效去除皮膚上的污垢和油脂，的確是油性暗瘡肌的恩物！由於SLS和SLES價格便宜，在不少潔面和沐浴產品中也能找到這些成分，但具強效清潔力的產品容易對皮膚較敏感的人造成刺激和炎症，可能會擾亂皮膚屏障，令原來的暗瘡變得更嚴重。另外，過分清潔令皮膚乾燥繃緊也會導致痘痘問題變得更糟。

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肉荳蔻酸異丙酯和棕櫚酸異丙酯（ Isopropyl Myristate 和 Isopropyl Palmitate ） 這兩種成分能幫助其他活性成分滲透皮膚並鎖住水分，是常見的潤膚劑。如果若果本來就擁有敏感肌或容易生暗瘡，就應該遠離購買任何含有這種成分的產品，因為不少用家和醫生會導致暗瘡爆發。 部份精油 精油是熱門的養生和美容選擇，但卻有可能令暗瘡問題更嚴重。暗瘡肌朋友仍想嘗試精油產品，那麼你絕對可以選擇荷荷巴油、大麻油、榛子油或作為有效載體油的無香味潤膚露，另一方便則避免使用含有大量飽和脂肪的重油，也不要直接把濃縮的精油直接塗抹到皮膚上。

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椰子油 椰子油是乾性皮膚的冬天恩物，會對易長暗瘡的朋友卻是另一種說法，因為有可能堵塞毛孔。椰子油同時含有飽和與不飽和脂肪，包括亞油酸和月桂酸。高水平的亞油酸可以幫助治療暗瘡，但桂酸會導致粉刺。只可以說效果因人而異，但對暗瘡肌來說卻十分高風險。 可可脂 可可脂具有非常好的保濕效果，但與椰子油相似，如果皮膚容易長痘痘的人使用，則有機會堵塞毛孔並導致暗瘡爆發。

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