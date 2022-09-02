熱門搜尋:
C觀點 柬埔寨詐騙 紅黃碼 MIRROR演唱會意外 樓市 天氣 消暑 消委會 姜濤 游大東 周顯
返回
生活
2022-09-02 11:00:00

看似天然健康但暗藏危機？暗瘡肌膚要避免的6種護膚成分

分享：
看似天然健康但暗藏危機？暗瘡肌膚要避免的6種護膚成分

看似天然健康但暗藏危機？暗瘡肌膚要避免的6種護膚成分

暗瘡，似乎是每個人也曾經面對的問題。油脂分泌過多、壓力、環境污染到口罩也可以是原因，但用錯護膚品絕對會令問題更嚴重！除了部分「臭名昭著」的成分之外，一些熱門的天然成分也會加劇暗瘡問題，看看有甚麼成分需要注意！

十二烷基硫酸鈉和棕櫚酸酯（SLSSLES

濃密的潔面泡泡，能有效去除皮膚上的污垢和油脂，的確是油性暗瘡肌的恩物！由於SLSSLES價格便宜，在不少潔面和沐浴產品中也能找到這些成分，但具強效清潔力的產品容易對皮膚較敏感的人造成刺激和炎症，可能會擾亂皮膚屏障，令原來的暗瘡變得更嚴重。另外，過分清潔令皮膚乾燥繃緊也會導致痘痘問題變得更糟。

Sora Shimazaki from pexels.com

Sora Shimazaki from pexels.com

肉荳蔻酸異丙酯和棕櫚酸異丙酯（Isopropyl Myristate Isopropyl Palmitate

這兩種成分能幫助其他活性成分滲透皮膚並鎖住水分，是常見的潤膚劑。如果若果本來就擁有敏感肌或容易生暗瘡，就應該遠離購買任何含有這種成分的產品，因為不少用家和醫生會導致暗瘡爆發。

部份精油

精油是熱門的養生和美容選擇，但卻有可能令暗瘡問題更嚴重。暗瘡肌朋友仍想嘗試精油產品，那麼你絕對可以選擇荷荷巴油、大麻油、榛子油或作為有效載體油的無香味潤膚露，另一方便則避免使用含有大量飽和脂肪的重油，也不要直接把濃縮的精油直接塗抹到皮膚上。 

Karolina Grabowska from pexels.com

Karolina Grabowska from pexels.com

椰子油

椰子油是乾性皮膚的冬天恩物，會對易長暗瘡的朋友卻是另一種說法，因為有可能堵塞毛孔。椰子油同時含有飽和與不飽和脂肪，包括亞油酸和月桂酸。高水平的亞油酸可以幫助治療暗瘡，但桂酸會導致粉刺。只可以說效果因人而異，但對暗瘡肌來說卻十分高風險。 

可可脂

可可脂具有非常好的保濕效果，但與椰子油相似，如果皮膚容易長痘痘的人使用，則有機會堵塞毛孔並導致暗瘡爆發。

Anna Nekrashevich from pexels.com

Anna Nekrashevich from pexels.com

羊毛脂（Lanolin

羊毛脂是一種從羊毛中提取的油性蠟狀物質，具有保濕、滋潤及軟化肌膚等功能，在眾多潤膚產品中也有它的蹤影。但羊毛脂和上述成分一樣，有機會堵塞毛孔和引起暗瘡問題，所以也應避免。

作者介紹：

Olivia是首個亞洲市場的美容可持續分析平台BeautyFact創辦人，曾仼美容媒體編輯。由於從小患有濕疹及過敏，希望啟發更多亞洲女生注意美容及個人護理用品的安全和可持續發展問題。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受