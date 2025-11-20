百利好 秉持共贏之道 以投教與合規驅動可持續增長｜至尊最具前瞻性金融品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

在金融科技與環球市場急速發展的時代，企業能持續取得穩健增長，往往需具備清晰目標與長遠戰略方向。百利好金融集團於中港及亞太地區深耕超過15年，正是憑藉「共贏」理念，建立起穩固的品牌地位與業界認可的合規管治體系。百利好合作夥伴金融分析師Trista Lu指，集團的願景是成為亞洲乃至全球客戶首選的多元金融服務夥伴。同時，為合作夥伴提供超越期待的全方位解決方案及財富價值，攜手推動金融市場朝向創新與永續發展。
連結價值 構建新一代交易生態
Trista Lu表示，百利好深信優質的資源鏈接和高效的品牌互動，是推動企業與合作夥伴共同成長的關鍵。集團採用「金融＋運動」跨界策略，透過贊助國際頂級賽事及舉辦高端交流活動，構建多維度資源連結與高效合作網絡，助力夥伴拓展業務。
與此並行，集團依托技術創新，持續升級Plotio APP，讓客戶享受到「更快、更準、更易用」的交易體驗，並將品牌互動轉化為實際的用戶價值，助力客戶把握市場先機。
此外，在企業管治與基礎設施層面，集團正建構一套百利好專屬的一站式交易生態。以穩健的交易系統、嚴謹的風控框架與專業的客戶服務為基礎，整合投資者教育、研究洞察、科技工具與合規支撐，讓用戶通過同一平台完成資訊獲取、決策分析與交易執行，使集團、夥伴及客戶三方在可衡量績效與具透明度的機制中共創價值。
教育驅動 逆勢增長
面對全球經濟放緩與消費降級的挑戰，百利好以「知識驅動」作為核心應對策略。針對不同市場推出多語言金融教育課程，由具本地實戰經驗的導師授課，強化投資者在合規框架下的決策與交易能力。同時，以系統化打造金融教育生態。過去一年，集團於多地舉辦近百場培訓，聚焦市場素養、風險管理與實戰策略，並持續為合作夥伴提供專業賦能。正如Trista所言：「教育是最長遠的投資。在市場波動時期，具風險意識與決策能力的投資者，更能成為集團共同成長的優質夥伴。」這一套夥伴化、本地化的教育機制，不僅能提升個人能力，也為市場健康與可持續發展奠定基礎。
發展與永續並重 展現企業責任
除致力拓展金融業務外，百利好亦積極推動公益與可持續發展。將企業責任化為可衡量的社會影響力，旗下基金每月資助雲南、貴州、青海、四川等山區500名學童，為其改善校舍與教學條件，更設立獎學金。在社區健康領域，集團大力支持奧比斯「中國兒童綜合眼部健康計劃」，促進培訓校醫並完善校園眼健康機制，提升兒童生活質素。環保方面，百利好倡導低碳及植樹行動，並參與庫布其國際沙漠論壇等項目，推動綠色金融理念，強化品牌國際形象與社會連結。
啟航之年
以「P2X」驅動全球化
百利好將以全新「P2X」模式加速國際佈局。P代表Plotio(百利好)，X代表與「無限可能」的連結，意指百利好與全球市場及多元客群的多維互通，即「Plotio to Global Markets and Clients Worldwide」。以百利好的產品與服務，精準連接投資者、機構、夥伴及生態資源，實現多方向共贏。
圍繞P2X，百利好以三大重點強化實踐。其一，在地化與語言覆蓋：將於2026年上線馬來語、泰語介面，配套本地客服與合規指引，深化在馬來西亞與泰國的業務滲透。其二，能力賦能與社群經營：繼續舉辦本地化培訓，覆蓋風險管理、策略實操與監管更新。計劃於未來12個月增聘約250名專才，強化前中後台服務。其三，品牌與體驗協同：持續贊助國際體育與高端商務活動，將教育與產品體驗嵌入互動場景，深化客戶關係並放大口碑。為支撐跨區域拓展，百利好將按步取得主要金融中心關鍵牌照，完善全球合規版圖，為亞太與新興市場的業務拓展奠定合規基礎。