百利好 秉持共贏之道 以投教與合規驅動可持續增長｜至尊最具前瞻性金融品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

在金融科技與環球市場急速發展的時代，企業能持續取得穩健增長，往往需具備清晰目標與長遠戰略方向。百利好金融集團於中港及亞太地區深耕超過15年，正是憑藉「共贏」理念，建立起穩固的品牌地位與業界認可的合規管治體系。百利好合作夥伴金融分析師Trista Lu指，集團的願景是成為亞洲乃至全球客戶首選的多元金融服務夥伴。同時，為合作夥伴提供超越期待的全方位解決方案及財富價值，攜手推動金融市場朝向創新與永續發展。

連結價值 構建新一代交易生態

Trista Lu表示，百利好深信優質的資源鏈接和高效的品牌互動，是推動企業與合作夥伴共同成長的關鍵。集團採用「金融＋運動」跨界策略，透過贊助國際頂級賽事及舉辦高端交流活動，構建多維度資源連結與高效合作網絡，助力夥伴拓展業務。

與此並行，集團依托技術創新，持續升級Plotio APP，讓客戶享受到「更快、更準、更易用」的交易體驗，並將品牌互動轉化為實際的用戶價值，助力客戶把握市場先機。

此外，在企業管治與基礎設施層面，集團正建構一套百利好專屬的一站式交易生態。以穩健的交易系統、嚴謹的風控框架與專業的客戶服務為基礎，整合投資者教育、研究洞察、科技工具與合規支撐，讓用戶通過同一平台完成資訊獲取、決策分析與交易執行，使集團、夥伴及客戶三方在可衡量績效與具透明度的機制中共創價值。