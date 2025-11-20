臺日電梯 以獅子山精神打造香港電梯新時代｜至尊電梯品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

香港高樓密集，是全球電梯密度最高城市之一。據機電工程署數據顯示，目前全港約有7.4萬部升降機，其中逾6千部已服役超過半世紀，平均機齡達26年，顯示更新需求迫切。不論新舊，升降機及電梯的質量與安全，都是決定每位能否平安回家以及到達目的樓層的關鍵。在這個背景下，臺日電梯（香港）有限公司憑藉「客人為本」與「不斷創新」的理念，成為本地升降機行業的中堅力量，並以「獅子山精神」貫徹「做實事」的承諾，為香港高樓林立的城市提供安全、可靠、智能的垂直運輸方案。

成立以來，臺日電梯始終堅守「客人為本」的核心價值，並以「不斷創新」作為企業發展的動力。作為香港本土企業，品牌深信「獅子山精神」不應只是口號，而是落實在每一個工程細節的行動。臺日電梯不僅提供標準化產品，更致力於度身定制方案，讓每位客戶都能擁有理想中的升降機。這種「做實事」的態度，體現在從設計到安裝的全流程掌控：臺日電梯在國內設有自家廠房，確保每個零件、每個工序都符合最高安全標準。為了保持專業水準，公司會每周召開例會，針對棘手問題進行技術研討，並結合數據分析，回顧常見故障及趨勢，將結果反饋至生產端，持續優化品質。這種嚴謹的管理模式，令臺日電梯在市場上建立起「高質素解決方案」的口碑。

多元化與效率並重

率先引入遠程監控及數據平台

近年，臺日電梯積極參與香港多個大型屋苑的升降機優化工程，涵蓋客梯、貨梯、甚至大型車輛升降機及扶梯，展現其多元化技術能力。在經濟下行、市民消費趨向保守的環境下，公司採取「價廉物美」策略，憑藉高性價比與優越安裝效率突圍而出。加上政府資助計劃的推動，舊樓更換升降機需求急增，臺日電梯憑專業團隊與靈活方案，成功把握市場機遇。

香港市場的獨特性在於高樓密集與空間限制，這要求升降機不僅安全可靠，更需兼顧節能與智能化。

臺日電梯在這方面亦走在前列，率先引入遠程監控及數據平台，讓維保工作更精準，減少停機時間，提升用戶體驗。

不再只是「垂直運輸工具」

而是智慧建築重要一環

展望未來，臺日電梯將持續投入智能電梯研發，推動遠程機件監察系統與電子監視平台普及，配合香港新樓普遍採用的建築管理系統，實現智慧城市願景。

在安全與效率之外，品牌更希望透過創新技術，讓升降機不再只是「垂直運輸工具」，而是智慧建築的重要一環。