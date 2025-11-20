藥食同源 ╳ 尖端科技 雪肌蘭天然健康食品專家 以科學實現天然療癒力｜至尊天然健康食品品牌大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

現代都市人生活節奏高壓且急速，令亞健康問題愈趨普遍，人人都應重視提升自身抵抗力，防患於未然。作為「天然健康食品專家」，雪肌蘭多年來緊守「令您健康」使命，傳承千年「藥食同源」智慧，深度融合「營養免疫學」與「預防醫學」，致力打造「醫療級營養補充品」，並嚴控產品質素，必需達到3大指標：製藥級標準、針對性療效、提升自癒力，助不同年齡層的都市人全方位補充營養所需，以科學實現天然療癒力，再次勇奪「至尊天然健康食品品牌大獎」，絕對實至名歸。

雪肌蘭多年忠實用家鄭嘉穎、曹敏莉，力證產品有效從根源強化健康，高品質、有信譽、口碑好，年年獲獎，實至名歸。

雪肌蘭遵循以食養生、以食防病的「藥食同源」理念，嚴選珍貴天然食物，採用嶄新生物科技，比製藥更嚴謹的程序，萃取食物精華，經分離、淨化、濃縮，確保提煉出來的每項產品屬「類藥劑性營養補充品（Nutraceuticals）」，意思是包含Nutrition（營養）和Pharmaceutical（製藥學），分子細小、生物利用率高，更易被人體吸收，既能直接補充身體營養所需，亦可無負擔調理體質，幫助身體回歸自然平衡，從根源強化健康，提升人體自然痊癒能力。

星級用家譚輝智提提您：讓孩子多補充「雪肌蘭魚宝腦の源DHA」醒腦護眼，助力學習表現更上一層樓。

心臟與大腦是人體運作的「雙核心總部」，要維持這兩大核心健康，關鍵在於為細胞提供足夠能量與營養，「還原型輔酶Q10+深海魚油DHA」正是精準對應兩大需求的黃金組合。然而，都市人食無定時、經常外食，長期高油、高鹽、高糖飲食，加上缺乏運動與久坐等不良習慣，容易導致代謝減慢，進而引發「四高」危機，直接衝擊心腦健康。要維持正常代謝，就要確保細胞內的「能量發電機」——線粒體，有充足的能量供應。線粒體負責產生能量，並參與代謝與免疫調節，輔酶Q10正是線粒體運作不可或缺的核心燃料，一旦燃料不足，線粒體功能便會受影響，導致能量生產下降，可能出現心肌無力、容易疲勞等問題，長期更會增加心血管系統負擔，甚至誘發嚴重疾病。但人體內輔酶Q10水平從20歲開始下降，40歲後僅剩約70%。若輔酶Q10不足，線粒體功能就會異常，導致心肌無力、易疲勞，增加心血管系統負擔，美國研究亦指出，線粒體不健康易誘發嚴重疾病，甚至增加致頑疾風險。因此，及早補充無需轉化、吸收率高的「還原型輔酶Q10+深海魚油DHA」，是直接為細胞高效補足能量的關鍵。

「雪肌蘭魚宝護心宝」富含優質「還原型輔酶Q10 + 深海魚油DHA」，兩者協同作用，精準鎖定「心腦」注滿活力。當中的還原型輔酶Q10吸收率比氧化型高出多倍，身體無需轉化，能直接補充足夠能量，針對性增強及保護線粒體功能，為心肌細胞提供能量，令供氧能力更佳，強健心臟及大腦能量代謝，提升心臟、心肺功能，並能清除過量自由基，阻止血管垃圾形成，預防硬化並促進心血管健康；配合深海魚油DHA，作為大腦與神經細胞的核心結構成分，進一步強化腦細胞，維持認知功能與記憶力，延緩退化，從根源逆轉慢性心、腦問題。適合關注心臟、心腦血管健康人士以及長期服用他汀類藥物（Statins）人士服用。

DHA磷脂結合型 夜間補給大腦營養

都市人生活壓力繁重，用腦過度與睡眠不足或已成常態，阻礙大腦進行夜間修復，尤其快速眼動睡眠期（REM Sleep）是進行記憶整合、細胞修復與生長激素釋放的關鍵階段，長期睡眠質素不佳，會導致記憶力下降、學習能力減弱，甚至加速腦部退化。大腦要進行夜間修復，要有充足核心材料「DHA磷脂結合型」。

「雪肌蘭魚宝憶源素」蘊含萃取自天然野生三文魚籽的「DHA磷脂結合型」，更易被人體吸收及利用，能增加REM睡眠時間，為大腦夜間修護創造最佳修復時機，從而促進海馬體功能，整合及儲存資訊為長期記憶，協調學習力；更有助增強神經細胞膜抗氧化力，維護結構完整，強化腦細胞，延緩退化，尤其適合經常用腦人士，補充後腦部更靈活，睡眠質素得到提升，減難睡易醒次數，情緒自然穩定，免疫力更強健，身體更健康。