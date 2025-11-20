超越僱傭服務 建跨文化共贏關係 金呂宋有限公司 全方位關懷每個家庭｜至尊深受家庭信賴僱傭服務中心大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

金呂宋有限公司(下稱：Golden Luzon)堅持「以專業、誠信、關懷，連結每一個家庭」為核心理念。品牌的願景是成為香港最具信譽、最有創新力的外傭服務平台。透過創辦人為菲律賓華僑的語言優勢，加上深諳菲律賓與華人的文化觸覺，金呂宋的使命是通過智能平台與專業團隊，促進僱主、外傭和代理三方建立互信、共贏的合作關係，不止為客戶順利建立僱傭合約，更為他們建立長遠跨文化關係，互利共贏。

聘請外傭不單是照顧家人起居飲食的一件事，來自他鄉的外傭來到華人家庭生活，文化差異和溝通相處才是真正挑戰。Golden Luzon一直秉持「以人為本，一齊共贏」理念，融合文化理解、AI科技與服務精神，致力令香港僱主、外傭，以至整個業界一齊成長，實現真正的共贏。Golden Luzon專注於服務華人市場，針對華人僱主獨特需求，如了解飲食偏好或配合家庭日常作息等，提供定制化方案。

領先僱傭業界 秉持社會責任

Golden Luzon之所以能夠持續領先，建基於創新營運模式、華僑團隊優勢和卓越顧客服務。首先，品牌引入馬尼拉當地的遠端團隊處理配對及查詢，提升效率之餘，亦會與當地夥伴合作，提前挑選優秀外傭人選。其次，品牌擁有華僑團隊，由菲律賓及印尼華僑直接參與溝通，由於能理解兩地文化背景，令支援更全面。

再者，Golden Luzon設有12間香港分行，兼提供24小時線上支援，所以能超越業界標準，提供貼身解決方案，確保每位僱主可以配對最理想的外傭。

針對企業管治和社會回饋，品牌秉持社會責任，嚴格遵守香港及菲律賓法規，確保招聘流程公平透明，且杜絕外傭被過度收費。另外，品牌更積極推動以下社會責任措施，包括免費售後服務，如合約期間持續支援，特別是協助僱傭雙方調解及再溝通；亦會定期舉辦外傭課程及僱主訓練班，促進雙方的文化理解。此外，明白到外傭離鄉別井，人生路不熟，會支援這些有困難的外傭，提供心理輔導及緊急援助，守護家庭成員。