超越僱傭服務 建跨文化共贏關係 金呂宋有限公司 全方位關懷每個家庭｜至尊深受家庭信賴僱傭服務中心大獎｜真．生活至尊品牌大獎2025

金呂宋有限公司(下稱：Golden Luzon)堅持「以專業、誠信、關懷，連結每一個家庭」為核心理念。品牌的願景是成為香港最具信譽、最有創新力的外傭服務平台。透過創辦人為菲律賓華僑的語言優勢，加上深諳菲律賓與華人的文化觸覺，金呂宋的使命是通過智能平台與專業團隊，促進僱主、外傭和代理三方建立互信、共贏的合作關係，不止為客戶順利建立僱傭合約，更為他們建立長遠跨文化關係，互利共贏。
最可信賴的僱傭服務夥伴
聘請外傭不單是照顧家人起居飲食的一件事，來自他鄉的外傭來到華人家庭生活，文化差異和溝通相處才是真正挑戰。Golden Luzon一直秉持「以人為本，一齊共贏」理念，融合文化理解、AI科技與服務精神，致力令香港僱主、外傭，以至整個業界一齊成長，實現真正的共贏。Golden Luzon專注於服務華人市場，針對華人僱主獨特需求，如了解飲食偏好或配合家庭日常作息等，提供定制化方案。
領先僱傭業界 秉持社會責任
Golden Luzon之所以能夠持續領先，建基於創新營運模式、華僑團隊優勢和卓越顧客服務。首先，品牌引入馬尼拉當地的遠端團隊處理配對及查詢，提升效率之餘，亦會與當地夥伴合作，提前挑選優秀外傭人選。其次，品牌擁有華僑團隊，由菲律賓及印尼華僑直接參與溝通，由於能理解兩地文化背景，令支援更全面。
再者，Golden Luzon設有12間香港分行，兼提供24小時線上支援，所以能超越業界標準，提供貼身解決方案，確保每位僱主可以配對最理想的外傭。
針對企業管治和社會回饋，品牌秉持社會責任，嚴格遵守香港及菲律賓法規，確保招聘流程公平透明，且杜絕外傭被過度收費。另外，品牌更積極推動以下社會責任措施，包括免費售後服務，如合約期間持續支援，特別是協助僱傭雙方調解及再溝通；亦會定期舉辦外傭課程及僱主訓練班，促進雙方的文化理解。此外，明白到外傭離鄉別井，人生路不熟，會支援這些有困難的外傭，提供心理輔導及緊急援助，守護家庭成員。
無懼經濟下行挑戰 逆市擴張
近年本港經濟放緩、消費降級，確實為僱傭市場帶來經營壓力。然而Golden Luzon堅守崗位，透過推出靈活付款方案及優惠計劃，亦加強線上推廣來提升品牌曝光，更投資Care Hotline專線，幫助僱主解決用人問題，提升滿意度。這些舉措令品牌能逆市積極擴展，更計劃將分行增至15間。Golden Luzon深信：「愈艱難的時期，愈能彰顯公司的責任感與穩定性。」難怪年內榮獲包括僱傭服務大獎等多項獎項，肯定品牌的專業與誠信。展望未來3至5年，品牌將邁向智能化與國際化，如設立馬尼拉遠程營運中心，實現「雙基地」架構，也會推出即時Live見工，供僱主現場挑選外傭，縮短配對時間。
感恩與文化傳承
在Golden Luzon，品牌始終記得並由衷地感激每位傭人的辛勤付出和犧牲，以及每位僱主的信任和理解。「正因為您的努力和支持，我們才能不斷發展壯大。」正如菲律賓諺語所說：「只要有關愛、尊重和團結，一切皆有可能。」這才是真正的精神支柱，獲獎不僅是品牌的成功，也是所有僱主和大家庭中姊妹們的成功。