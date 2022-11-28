威露士努力守護每一個家庭 疫下提供更多優質產品配方 積極關愛社區提供更全面保護

疫情期間，市民更注重個人衛生和家居清潔，消毒用品自然與生活密不可分。威萊集團為全球多個地區提供全面的家居清潔、消毒用品和個人護理產品。集團擁有具國際專業水平的產品研發中心，每年投入大量經費用於研究安全消毒、個人健康護理、家居清潔產品等課題。旗下品牌威露士更於今年榮獲「至尊守護家庭品牌」大獎，繼續守護每一個家庭。
威露士成立於2000年，現為內地和香港最大規模的快速消費品公司之一。在國內外有多個生產基地，擁有16個品牌及超過500個單品。在廣州經濟技術開發區投資設廠，並按全球一致的質量保證體系。為了確保產品專業、安全、有效，公司擁有具國際專業水平的產品研發中心，並每年投入大量經費用於研究安全消毒、個人健康護理、家居清潔產品等課題，致力提供更多優質產品配方。
為每一個家庭提供健康保障
傳遞優質正面的企業形象
作為全球著名的消毒品牌之一，威露士一直堅守品牌宗旨「因為有我，健康有你」，務求令各位顧客因為使用威露士的產品，而得到更全面、有效、安全、值得信賴的健康保障。此外，威露士積極關愛社會，全力支持及配合政府推廣的社區活動，希望能透過各項企業活動，為有需要人士提供援助，支援香港社區。
威露士擁有自己的研發、製作和營銷團隊，多年來一直不遺餘力，致力研發最新的清潔和個人護理產品，年生產能力超過100萬噸。於疫情數年間，威露士亦攜手與香港人一同抗疫，與各大公私營機構合作，贊助不同健康保護及個人護理產品，在商場、學校、社區中心等廣泛應用，連繫社會。
威露士一直秉承着「提供優質產品，保護你和你的家人」的集團宗旨之一，因應環境和消費者習慣的轉變，威露士亦緊貼行程和社會步伐，迅速在「品牌開發和發展」中有所應變，務求持續提供優質產品，並希望透過不同的合作夥伴形式、新產品推廣及活動，讓消費者認識威露士，讓其正面形象深植人心。
配合疫情研發新產品
致力於本港各區連成保護網
在抗疫新常態之下，社會大眾對個人清潔、健康、運動的關注度大大提升，加上香港運動員屢創佳績亦成另一熱話，使運動與健康變得更為普及。威露士亦緊貼市場發展，近期研發了與運動相關的洗衣產品「威露士9X殺菌洗衣珠（運動型）」，產品專為運動衣物而設，不損運動衣物纖維，除了保持抗菌99.9%*的功能外，更結合了極度消臭的新配方。
此外，疫情持續下，消毒用品依然是市民的必需品，威露士亦推出了不少新產品以滿足市場需要。除了家居消毒用品外，威露士消毒濕紙巾亦推出了新登場「迷你版7片裝」，更方便於日常隨身攜帶，提供個人防護及衛生清潔，同時保留蘆薈及敏感呵護兩款選擇，時刻保障每一位消費者的健康。
在個人護理產品方面，「威露士殺菌沐浴露」亦為市民提供更全面的防菌保護，能有效去除99.9%的細菌*，清爽潔淨，保護每位市民的肌膚。新推出茶樹和薰衣草新香味，茶樹味蘊含天然植物來源的茶樹油，提升殺菌效果，洗後帶有淡淡清香；薰衣草味採用白色薰衣草配方，提供舒緩功能，緩解皮膚的刺激和曬傷，溫柔清新，伴隨芳香的自然氣息。
按未來發展趨勢和消費者的習慣，病毒預防亦與全球息息相關。接下來威露士將不斷創新求變，提升質量，努力滿足市場龐大的需求，並繼續支援香港，幫助有需要人士，在香港各個角落連成保護網。企業亦會致力成為香港市場佔有率最高的清潔及個人護理領導品牌，陪伴香港市民的每一步，期盼在更多大型活動上與市民見面。