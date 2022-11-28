日本城致力提供物美價廉商品 針對市場需求勇於求變 向全渠道便利綜合店進發

疫情爆發初期，各類物資嚴重短缺，全城瘋搶口罩。作為擁有超過300家分店的零售連鎖商，日本城一直緊貼市場需求，於疫情期間為顧客搜羅各項物美價廉的生活用品及防疫產品，滿足市民所需。日本城近年致力發展成為O2O「生活便利綜合店」，憑藉靈活策略及優質服務榮獲「至尊全渠道便利綜合店」奬項。未來將繼續結合線上線下優勢，為顧客提供更方便、更開心的購物選擇。



由均一店到便利綜合店 三個階段迎合市場需求 日本城成立於1991年，於北角開設第一間分店，經營超過30年。初時日本城以均一店起家，後來發展成一站式的家品專門店，近年邁向全渠道的便利綜合店，包括各項家品、電器產品、快速消耗品、食品、個人護理及健康防疫產品等。日本城一直緊貼時代趨勢，快速求變，以針對市場上的不同需求。 日本城（香港）有限公司共同創辦人．主席兼行政總裁魏麗霞表示，日本城30年以來經歷三個不同階段，由一開始家喻戶曉的「開心shopping盡在日本城」以超值的均一價吸客，到「悉心照顧每一個家」提供全面的家庭必需品，以至近年「隨時點 隨時買 隨時日本城」的線上線下平台，日本城為了迎合市場需求，一直勇於求變，服務市民，為顧客提供物有所值、優質、多元化的產品及舒適便利的購物選擇。

疫情下為顧客搜羅抗疫產品 集團上下一心陪伴市民走過難關 疫情初期，口罩供應短缺，日本城利用其廣闊的貨源網絡，聯絡全球200多家廠房，努力尋找各類抗疫用品，儘管要面對高昂的物流運輸成本等不明朗因素，日本城仍秉持「想顧客所想，急顧客所急」的服務宗旨，以最快速度，為市民供應口罩及其他所需物資。雖然無法預計疫情還會持續多久，但為了降低成本與風險，日本城決定於屯門開設自家口罩廠房，以彌補採購速度慢及供應不穩等問題，為普羅大眾提供性價比更高的Smile365口罩，並在品質監控上絲毫不懈。 面對一波波疫情，各行各業面對重大打擊，日本城亦經歷不少難關。「疫情下，有不少員工確診或需要隔離，有超過50至60間門市需要提早關店休息，但我們仍努力堅守崗位，鼓勵前線員工，靈活變通，無論是調配人手還是臨時更改政策也好，我們希望能在員工的健康和工作上取得平衡，維持最好的服務。」日本城團隊上下一心，在疫情期間排除萬難，努力為市民提供口罩、快速測試棒等防疫抗疫產品，隔離員工轉為在家工作，繼續緊守崗位，實屬難得的企業文化。面對疫情遙遙無期及眾多不明朗因素影響，魏麗霞表示日本城將不斷成長，繼續緊貼市況，靈活應對市場需求。