馬百良五代傳承200載 做藥救人初心不變 堅持香港製造嚴控品質 創新求變邁向下一個傳奇百年

經營百年不易，能夠在時代巨輪中，堅守家業200年更是難得。1822年，馬百良在佛山創立，其創辦人馬準衡先生本著「做藥救人」的初心，研發出較為大眾化的藥、馬百良最先成名的「兒科聖藥」——「七厘散」。及後馬百良生意越做越大，1904年在香港皇后大馬路（即皇后大道中）設立分店，1966年更在柴灣自設廠房生產，時至今日，馬百良經已成為港人家喻戶曉的中成藥品牌。而今年，馬百良更是喜迎200周年，能夠陪伴港人走過兩個世紀，第五代傳人馬泰炎先生指，堅守祖訓、傳統中求變是馬百良得以世代傳承的關鍵。

馬百良葯廠第五代傳人馬泰炎先生指，未來除了不斷提升現有產品的品質及認證外，亦會研發更多新產品，迎合市場需求，同時希望馬百良的產品能夠繼續守護港人健康。

感激員工及顧客支持 祝願人人身體健康

對於是次成功獲得「至尊安宮牛黃丸品牌」大獎，馬泰炎先生不但感謝市民多年來的支持，亦感激員工一直以來為馬百良的付出。馬泰炎先生直言，疫情影響香港各行各業，要在保障員工健康與產品出貨量之間取得平衡，屬一大挑戰。疫情爆發初期，馬百良向全體員工派發口罩及檢測包；疫情高峰期間，馬百良亦選擇停工，只因他們明白員工是馬百良的重要資產。馬泰炎先生慶幸在這個艱難時期，馬百良仝人仍然上下齊心，並祈願馬百良的產品能夠助港人度過疫症，人人身體健康。

積極引入現代化機械 提升生產速度與品質水平

馬泰炎先生指，馬百良直至今日仍有很多百年傳統必須固守，包括「做藥救人」初心、品質監控等，然而在廠房生產及宣傳推廣上卻需要破舊立新。

當一眾藥廠因成本問題，陸續將廠房遷出香港時，馬百良始終堅持「香港製造」，馬泰炎先生認為，堅持在港設廠能夠投放更多時間資源在生產線上，直接控制到品質。另外，柴灣廠房亦不斷引入各種現代化機器輔助，減少依賴人手生產，此舉不但有助提升產品生產速度，亦能更好地維持產品品質水平。

與本地大學合作科研 望中成藥能走向世界

除此之外，馬百良更積極打破中成藥的固有框架，例如與本地大學合作進行科研，成功證實不含硃砂雄黃成分的「安宮牛黃丸」，其功效對促進腦血管健康相對安全且有效。馬百良安宮牛黃丸祖傳配方逾190年歷史，絕不含有害重金屬，選用上等原材料製成，包括純天然野生牛黃及麝香，牛黃有清熱解毒、化痰開竅、熄風止痙的作用，麝香則有開竅醒神、活血通經的功效，不但有效保護腦血管健康，對人體健康更安全。馬泰炎先生笑言，得到科研實證絕對是對中成藥業界的一大鼓舞，日後將會繼續與不同科研團隊合作，讓大眾了解更多中成藥的好處，望能將中成藥帶上國際舞台。

重視年輕人口味 開拓保健食品市場

作為深得港人歡迎的中成藥品牌，馬百良近年亦積極開拓年輕人市場，推出一系列天然保健食品及糖果，如馬百良熬雞精、破壁靈芝孢子及日本製軟糖等。馬泰炎先生指，明白年輕人是未來社會的原動力，因此新產品不論定位、包裝、宣傳以及線上營銷等，都盡量貼近年輕人口味，期望品牌能夠進一步打入年輕人市場，讓更多人認識馬百良。