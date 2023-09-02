眼睛健康｜電腦+電話=藍光傷眼！5個辦公室護眼妙招 遠離眼窩痛頭痛！

在辦公室工作時少不免要長期對着電腦，但長時間受藍光影響，不但會令眼睛疲累及引起眼痛頭痛等問題，長遠來說還會影響視力，因此需要及時護眼來保護眼睛健康。以下就教上班族5個辦公室護眼妙招，遠離眼窩痛、頭痛等痛苦！

護眼妙招｜調整電腦屏幕 電腦與眼睛的距離對視力的影響息息相關，距離越近不但特別容易加深近視，而且還會造成眼睛疲勞，長期使用更會引起頭痛、眼窩痛等問題。建議將電腦屏幕調整至最佳狀態，螢幕應與眼睛有大於50cm的距離，視線高度亦需位於屏幕中心的15-20cm，讓眼睛可以處於最佳的位置使用屏幕。同時需要定期擦拭屏幕，以防因屏幕不清楚而增加眼睛負擔。

護眼妙招｜改善工作環境 工作環境中的光度和空氣濕度對使用眼睛亦有很大的影響，如果辦公室工作位置太暗的話，便建議安裝枱燈來輔助工作，同時亦應避免在陰暗的環境下使用電話，以防用眼過度造成眼睛疲勞。而在辦公桌上亦可以安裝一個加濕器，以舒緩工作時造成的眼睛乾澀，讓眼睛可以得到充分的滋潤。

護眼妙招｜佩戴藍光眼鏡 如果平日有視力問題，佩戴的眼鏡可以選擇使用藍光鏡片，讓眼鏡阻隔藍光對眼睛的影響。而即使沒有視力問題，亦可以選擇佩戴無度數的藍光眼鏡工作，只在使用電腦期間佩戴已經可以對眼睛造成不錯的保護效果。

護眼妙招｜增加眼睛休息頻率 即是在工作期間亦不應只集中在電腦上，建議每使用電腦20分鐘就看向至少6米的遠方20秒，若遠處為綠色植物效果便更佳。而工作期間亦可以以每1小時為單位起身走動或舒展筋骨，舒緩眼睛疲勞的同時，還可改善身體的僵硬狀況。如果在午飯後有休息的時間，亦建議可以閉目養神或使用蒸氣眼膜，使眼睛可以得到充分的休息。