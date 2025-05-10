石垣島旅遊｜2小時飛「日本馬爾代夫」開箱石垣島Club Med 房價全包！任玩浮潛＋一日3餐自助餐

預算不多，又未有長假期，卻想享受馬爾代夫般的陽光與海灘？一於跟記者去Club Med石垣島度假村來一趟悠閒好玩的海島假期！位於沖繩縣的石垣島有「日本馬爾代夫」的美譽，從香港出發只需2小時機程，到埗後半小時車程就能直奔Club Med石垣島度假村，度假村內坐擁私人海灘，可暢玩浮潛、滑浪風帆等活動，加上全方位住宿配套，讓每位旅客都能暫時放下都市節奏，好好放鬆！ 文、相：Heidi 鳴謝：Club Med石垣島度假村、香港快運航空

來自法國的國際級度假村品牌Club Med在全球 20 多個國家超過 70 座度假村，以「精緻一價全包式假期」為其最大賣點，讓入住的旅客以一個價錢就能體驗度假村來大部分設施。今次來到主打水上活動的Club Med石垣島度假村，島上海以純白沙灘聞名，海水清澈，即使零濾鏡也藍得誇張！度假村設9款房型，不論是可供4人同時入住的套房，標準房或是麗緻房，通通都空間感十足，部分房型更擁有一望無際的海景，清晨時份拉開窗簾就能欣賞醉人日出，令度假感覺瞬間倍增！

度假村內的翡翠綠海灣坐落於聯合國教科文組織世界遺產地，碧綠珊瑚礁海水域資源豐富，絕對是人生必去的夢幻海灘之一。而喜歡水上活動的話，來到Club Med石垣島度假村一定會選擇困難，住客可以免費玩浮潛、滑浪風帆、直立版、划艇，在岸邊亦可以曬日光浴和玩沙灘排球，氣氛超好！嫌不夠的話度假村內還有兩個泳池、射箭場、網球場、壁球場等活動，一家大小都啱玩！ 另外這裡每晚亦會舉行不同主題的娛樂活動，例如沖繩傳統歌舞表演「Kijimuna Show」、特色派對活動「Glow Party 2.0」等，大人小朋友都可以玩得盡興！如果想出外觀光，住客亦可透過度假村安排報團，包括西表島、由布島、川平灣玻璃船等行程，令整個旅遊體驗更豐富好玩。

Club Med石垣島度假村設有餐廳、酒吧Tingara以及珍珠沙灘吧台，滿足住客各種餐飲需要。房價已包大家每日早午晚三餐自助餐，食物款式每日不同，不但有全球美食、海鮮、沙律、即製料理，更提供日式餐點，水準不錯，還可以按喜好加錢享用和牛壽喜燒、壽司刺生船等美食，每一餐都非常豐盛。

整體來說Club Med配套完善，用東南亞度假村價錢就能享受高質素的日本旅遊服務，CP值高，以後一眾日本迷又多個「返鄉下」的理由！Club Med官方網站現正進行限時優惠，預訂5月至10月出發的Club Med 石垣島假期，即可享高達 7 折優惠，5月份出發5日4夜2位成人價錢由$15,360起，大家計劃行程時不妨考慮吓！

Club Med官方網站

香港快運航空在今年4月重開香港直飛沖繩石垣島的航班，是現時香港唯一供應石垣直航的航空公司。

航班詳情：

UO812 香港(HKG)> 石垣(ISG)：07:35 10:40 (每日一班)

UO813 石垣(ISG)> 香港(HKG)：11:35 12:50 (每日一班)