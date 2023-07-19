神徒必入｜高露潔PULSE聲波震動牙刷 潔淨同時美白/教主命定粉紅色送限定Anson Lo相冊

高露潔再推出新品，為教主Anson Lo的神級美白配搭增添新成員，推出全新「淨白小摩打」PULSE聲波震動牙刷，不單有潔淨效能，更有美白效果。新品共有2款文青色系——教主命定粉紅及清新薄荷綠，教主命定粉紅更隨盒附送「Smile With Anson Lo相冊」，內有多個教主的甜美笑容照片，即日起於各大個人護理店及網店發售。

教主Anson Lo深知牙齒美白的重要性，日常使用美白牙膏和藍光美白機；但有感市面多數電動牙刷只著重深層潔淨，為將美白昇華，教主再與高露潔帶來神級新品「淨白小摩打」，一款專為美白而設的聲波震動牙刷，配合高露潔美白牙膏，輕鬆打造教主同款的甜白笑容。

3 倍美白配合多款功能

聲波電動牙刷能幫助去除牙菌膜及深層潔淨並非新鮮事，但市場上卻少有針對美白牙齒的功能。「淨白小摩打」PULSE的聲波震動技術以每分鐘37,000次溫和轉速，配合高露潔光感白美白牙膏，可刷走蛋殼上的黑點污漬。對比傳統手動牙刷帶來3倍美白效果，更可按照個人需要選取深層清潔、溫和亮白、柔感護齦3種模式，呵護口腔。充一次電更可以使用60天，即使帶去旅行使用亦非常方便。牙醫建議每3個月應更換牙刷，如果想更換「淨白小摩打」的刷頭，記得購買護齦替換刷頭的兩支補充裝使用。