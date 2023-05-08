熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-05-08 16:19:45

私密美白｜日本脫毛品牌Musee推夏日美白三寶 改善暗瘡/腋下/私密位三大煩惱 期間限定送脫毛療程

分享：
私密美白｜日本脫毛品牌Musee推夏日美白三寶 改善暗瘡/腋下/私密位三大煩惱 期間限定送脫毛療程

私密美白｜日本脫毛品牌Musee推夏日美白三寶 改善暗瘡/腋下/私密位三大煩惱 期間限定送脫毛療程

夏天愈來愈近，小背心及泳衣準備上場！日本脫毛品牌Musee推出夏日美白三寶，包括藥用暗瘡護理噴霧、腋下美白精華和美白精華液(私密部位專用)，產品結合Musee多年的經驗和技術，為女生解決暗瘡、腋下和私密部位的三大煩惱。Musee更推出15周年限定優惠，只要在期間內於網店購買指定美白產品，即可免費獲得相關部位脫毛或美白療程一次！Musee更首次請來甜美系女團Lolly Talk為品牌擔任形象大使，並邀請成員們率先體驗Musee的產品和服務，為夏日做好準備。

Musee首次請來香港甜美系女團Lolly Talk為品牌擔任形象大使。 Musee首次請來香港甜美系女團Lolly Talk為品牌擔任形象大使。

Musee夏日美白三寶｜White Clear Waki Serum 腋下美白精華

蘊含150億乳酸菌及天然礦物二氧化矽粉末配方，有助解決因乾燥和磨擦引起的肌膚暗沉問題。特效美容成份寡肽-34，可提亮、美白及均勻膚色，令腋下回復淨白絲滑。

Musee White Clear Waki Serum 腋下美白精華 $230/30g Musee White Clear Waki Serum 腋下美白精華 $230/30g Musee White Clear Waki Serum 腋下美白精華 $230/30g Musee White Clear Waki Serum 腋下美白精華 $230/30g

Musee夏日美白三寶｜White Essence 美白精華液(私密部位專用

蘊含高度美白保濕成份「熊果苷」及「維他命C誘導體」，能抑制黑色素產生及均勻膚色，減低私密部位因長期磨擦而形成的色素沉澱。

Musee White Essence 美白精華液(私密部位專用) $250/30ml Musee White Essence 美白精華液(私密部位專用) $250/30ml Musee White Essence 美白精華液(私密部位專用) $250/30ml Musee White Essence 美白精華液(私密部位專用) $250/30ml

Musee夏日美白三寶｜Smooth Skin Control Acne Care Mist 藥用暗瘡護理噴霧

蘊含雙效藥用活性成份，當中美白成份「抗壞血葡萄苷」有助美白肌膚。 暗瘡護理成份「甘草酸二鉀」能防止暗瘡形成。特別適合用在背部、臉部T字位等。

Musee Smooth Skin Control Acne Care Mist 藥用暗瘡護理噴霧 $250/150ml Musee Smooth Skin Control Acne Care Mist 藥用暗瘡護理噴霧 $250/150ml Musee Smooth Skin Control Acne Care Mist 藥用暗瘡護理噴霧 $250/150ml
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受