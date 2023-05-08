私密美白｜日本脫毛品牌Musee推夏日美白三寶 改善暗瘡/腋下/私密位三大煩惱 期間限定送脫毛療程

夏天愈來愈近，小背心及泳衣準備上場！日本脫毛品牌Musee推出夏日美白三寶，包括藥用暗瘡護理噴霧、腋下美白精華和美白精華液(私密部位專用)，產品結合Musee多年的經驗和技術，為女生解決暗瘡、腋下和私密部位的三大煩惱。Musee更推出15周年限定優惠，只要在期間內於網店購買指定美白產品，即可免費獲得相關部位脫毛或美白療程一次！Musee更首次請來甜美系女團Lolly Talk為品牌擔任形象大使，並邀請成員們率先體驗Musee的產品和服務，為夏日做好準備。