生活
2025-12-09 12:35:00

秋冬易便秘？乾燥/久坐等4大原因+3個改善方法

不少人一到秋冬季便有便秘問題，其實與秋冬乾燥及寒冷的天氣尤其有關，因此在秋冬季便變得特別嚴重。以下就盤點4個秋冬便秘成因，以及3個便秘的改善方法，讓大家可以盡快告別便秘問題！

秋冬便秘成因｜體內水份少 

秋冬季通常比較乾燥，因此對人體的水份需求亦增加，再加上飲水不足，便會令身體內的水份在秋冬季變少，因而引發便秘。

秋冬便秘成因｜久坐少動

秋冬天氣寒冷，不少人都會出現運動量減少的情況，因而出現久坐少動的習慣。而身體欠缺活動，同時會令腸胃沒有得到充足的蠕動，從而令排便功能受到影響，形成便秘問題。

秋冬季體內會比較乾燥。 飲水不足亦會引起便秘。 培養良好的飲水習慣才可以確保體內的水份充足。 秋冬季的運動量一般比春夏季低 。 久坐少動容易令體內腸臟無法得到充分的活動。 建議多進行活動全身的運動改善。

秋冬便秘成因｜排便姿勢不當 

排便的姿勢不當亦會引起便秘問題，一般而言蹲着時直腸和直腸肌的角度比較大，使用蹲姿更有利於排便，因此如果使用不正確的排便姿勢便會令排便速度減慢，從而引起便秘。

秋冬便秘成因｜打邊爐 BBQ?

天氣凍正好約朋友打邊爐或BBQ燒烤，但就算不是麻辣湯底，打邊爐或BBQ的食物的調味一般都較重，油份高織維低。而且不少人打邊爐都是「食肉獸」少吃蔬菜，增加便秘機會。

改善便秘｜培養良好生活習慣 

日常培養良好的飲食及作息習慣才有機會改善便秘問題，一般而言進食後需要一段時間才會消化及排毒，因此飲食亦需要規律才能讓腸胃規律地運作。而日常的作息亦同樣，規律的睡眠及起床時間才可以讓身體建立規律的排毒時間，因而令體內不會錯過排毒時機。

改善便秘｜堅持浸腳 

如果在良好的生活習慣下仍有便秘問題，可以通過堅持浸腳或足浴的方式改善，通過熱水來刺激逐步熱度，疏通氣血，從而促進腸臟蠕動，讓身體可以充分排便解毒，便秘問題便會迎刃而解。

浸腳有助改善便秘體質。 刺激腳底相關穴位亦可以幫助排毒。 建議在起床後或洗澡前在廁所培養便意，讓身體習慣在相關時間排便。

改善便秘｜養成規律如廁習慣

患有便秘問題的人士通常都會缺乏出現便意的時機，即使有亦會稍縱即逝，因此需養成規律如廁時間，例如可以在起床後或洗澡前嘗試以蹲姿培養便意，讓身體習慣在該時間排便。

