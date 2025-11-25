城門水塘、屯門、西貢等行山路線 不同難度秋冬好去處任你揀

大東山、獅子山、城門水塘和青山是香港著名的秋冬行山路線，供愛好戶外活動和登山的人士探索自然美景和享受健康運動。以下是對這些路線的簡要介紹
大東山
大東山位於大嶼山，是一個適合秋冬行山的熱門目的地。登頂後，可以欣賞到壯麗的山景和俯瞰鳳凰山美麗風景。大東山路線不算容易，行山愛好者出發前要做好準備。
獅子山
獅子山位於香港九龍，是九龍行山路線之一。這條路線需要登上山坡和石級，但一旦登上山頂，可以欣賞到壯觀的城市全景。獅子山是訓練體能和享受刺激的登山者的理想選擇。
城門水塘
城門水塘位於荃灣，是一個風景優美水塘。周圍環繞著綠意盎然的山脈和平靜的湖水，提供了一個寧靜的遠足環境。沿著城門水塘的步道行走，你可以欣賞到大自然的美景和鳥類的歌聲。
青山
青山是屯門的一個山嶺，提供了多個行山路線供選擇。從青山登頂，你可以俯瞰到香港島的迷人景色。除此之外屯門亦有彩虹欄杆、千島湖等選擇。
西貢行山路線推介
西貢景色迷人，低難度的曝罟灣半月堤圍過三關、萬宜水庫東壩至香港三尖之首蚺蛇尖一應供全。出發前要留意交通時間，建議提早出發，早行早享受。