城門水塘、屯門、西貢等行山路線 不同難度秋冬好去處任你揀

行山路線｜大東山芒草、城門水塘、青山等秋冬好去處 不同難度任你揀

大東山、獅子山、城門水塘和青山是香港著名的秋冬行山路線，供愛好戶外活動和登山的人士探索自然美景和享受健康運動。以下是對這些路線的簡要介紹

文︰山全部都係山

大東山位於大嶼山，是一個適合秋冬行山的熱門目的地。登頂後，可以欣賞到壯麗的山景和俯瞰鳳凰山美麗風景。大東山路線不算容易，行山愛好者出發前要做好準備。

芒草季節｜大東山等9大秋冬芒草行山好去處 附行山路線+交通安排

芒草｜香港市區芒草打卡行山路線：東洋山 避開大東山千級天梯

獅子山位於香港九龍，是九龍行山路線之一。這條路線需要登上山坡和石級，但一旦登上山頂，可以欣賞到壯觀的城市全景。獅子山是訓練體能和享受刺激的登山者的理想選擇。