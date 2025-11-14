秋冬湯水食譜｜霸王花瘦肉湯、薏仁百合排骨湯等5款養生滋陰養肺！

適逢秋冬季，能夠感受到明顯乾燥，需要多飲湯水進補調理。以下就教大家霸王花瘦肉湯、薏仁百合排骨湯等5款簡單湯水或秋冬湯水配搭教學，只需將食材放入煲中燉煮即可，非常簡單。每款都屬養生必備，一於在這個冬天學起來！

簡單湯水｜養生湯統一做法 先將瘦肉或排骨等肉類在滾水中焯走血水，然後取出備用。 準備煲湯鍋，放入所有材料，再加入約800mL水。 大火煲滾後轉小火繼續燉湯。 蓋上鍋蓋燉40分鍾至1小時左右，加鹽調味後即可飲用。

滋陰潤肺｜枸杞百合豬骨湯 秋冬天氣乾燥，經常會有口乾舌燥、喉嚨痛、乾咳等與呼吸道相關的問題，而養肝補腎的枸杞配合潤肺止咳的百合一起燉湯就可以達到滋陰潤肺、清熱解渴的作用，對舒緩呼吸道相關不適特別有幫助。 枸杞百合豬骨湯材料 豬骨 250g／百合8g／枸杞5g

蓮子10g／玉竹5g／紅棗30g

蜜棗 25g／薏仁15g

止咳化痰｜霸王花瘦肉湯 除了口乾舌燥外，天氣乾燥或寒冷都會引起咳嗽、起痰等不適，而霸王花就具清心潤肺、除痰止咳等養肺的功效，還可幫助養陰補虛，搭配豬骨或瘦肉等煲湯即可。而加入無花果後湯頭的味道亦會更清甜，無論男女老少都會喜歡，屬於家常飲用的養生湯。 霸王花瘦肉湯材料 瘦肉150g／乾霸王花20g

百合20g／玉竹5g

杏仁5g／無花果 8g

利尿除濕｜薏仁百合排骨湯 即使在乾燥的秋冬，仍然會有濕熱的問題，特別在秋冬季不少人都有愛打邊爐、雞煲、羊腩煲等容易導致熱氣的飲食，令熱氣問題加劇，需要飲用一些去除濕熱的湯水來調理。薏仁和百合均具有清熱解毒、利尿除濕的功效，建議可煲製成薏仁百合排骨湯，幫助去除濕熱、燥熱等問題。 薏仁百合排骨湯材料 排骨250g／百合10g／薏仁10g

玉竹5g／蓮子10g／乾淮山20g

紅棗25g／枸杞5g

健脾開胃｜五指毛桃排骨湯 不少人在冬季手指特別容易冰冷，這樣可能與脾胃虛弱有關。五指毛桃具有補氣功效、健脾開胃的功效，有助強化肺脾、去濕清熱，特別適合氣虛、脾虛的人士燉湯飲用。 五指毛桃排骨湯材料 排骨250g ／五指毛桃25g

乾冬菇5g ／乾淮山 13g

潤肺止咳｜蓮子玉竹排骨湯 有些人會因天氣乾燥而導致咳嗽不止，甚至影響睡眠質素，建議可飲用蓮子玉竹排骨湯來改善病症。蓮子和玉竹具有潤肺止咳、養胃生津的作用，有助改善天氣乾燥帶來的不適，從而改善睡眠質素，讓睡眠時不再受咳嗽困擾。 蓮子玉竹排骨湯材料 排骨250g ／玉竹7g／蓮子10g

芡實10g／桂圓6g／百合10g

