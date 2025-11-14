熱門搜尋:
生活
2025-11-14 13:09:00

秋冬湯水食譜｜霸王花瘦肉湯、薏仁百合排骨湯等5款養生滋陰養肺！

適逢秋冬季，能夠感受到明顯乾燥，需要多飲湯水進補調理。以下就教大家霸王花瘦肉湯、薏仁百合排骨湯等5款簡單湯水或秋冬湯水配搭教學，只需將食材放入煲中燉煮即可，非常簡單。每款都屬養生必備，一於在這個冬天學起來！

簡單湯水｜養生湯統一做法

  1. 先將瘦肉或排骨等肉類在滾水中焯走血水，然後取出備用。
  2. 準備煲湯鍋，放入所有材料，再加入約800mL水。
  3. 大火煲滾後轉小火繼續燉湯。
  4. 蓋上鍋蓋燉40分鍾至1小時左右，加鹽調味後即可飲用。
將材料全部放進煲中即可。 使用砂鍋煲湯效果更佳。

滋陰潤肺｜枸杞百合豬骨湯

秋冬天氣乾燥，經常會有口乾舌燥、喉嚨痛、乾咳等與呼吸道相關的問題，而養肝補腎的枸杞配合潤肺止咳的百合一起燉湯就可以達到滋陰潤肺、清熱解渴的作用，對舒緩呼吸道相關不適特別有幫助。

枸杞百合豬骨湯材料

  • 豬骨 250g／百合8g／枸杞5g
  • 蓮子10g／玉竹5g／紅棗30g 
  • 蜜棗 25g／薏仁15g
枸杞百合具有滋陰潤肺的作用。 準備時亦可先清洗及浸泡藥材。 可以用雞肉代替排骨。

止咳化痰｜霸王花瘦肉湯 

除了口乾舌燥外，天氣乾燥或寒冷都會引起咳嗽、起痰等不適，而霸王花就具清心潤肺、除痰止咳等養肺的功效，還可幫助養陰補虛，搭配豬骨或瘦肉等煲湯即可。而加入無花果後湯頭的味道亦會更清甜，無論男女老少都會喜歡，屬於家常飲用的養生湯。

霸王花瘦肉湯材料

  • 瘦肉150g／乾霸王花20g 
  • 百合20g／玉竹5g 
  • 杏仁5g／無花果 8g
霸王花瘦肉湯具有止咳化痰的功效。 直接把藥材放進煲中燉煮亦可。 市面上亦有霸王花藥材湯包直接購買。

利尿除濕｜薏仁百合排骨湯

即使在乾燥的秋冬，仍然會有濕熱的問題，特別在秋冬季不少人都有愛打邊爐、雞煲、羊腩煲等容易導致熱氣的飲食，令熱氣問題加劇，需要飲用一些去除濕熱的湯水來調理。薏仁和百合均具有清熱解毒、利尿除濕的功效，建議可煲製成薏仁百合排骨湯，幫助去除濕熱、燥熱等問題。

薏仁百合排骨湯材料

  • 排骨250g／百合10g／薏仁10g
  • 玉竹5g／蓮子10g／乾淮山20g
  • 紅棗25g／枸杞5g 
薏仁具有優秀的清熱功效。 喜歡香甜湯水的話，可以加入粟米、蘿蔔等食材。 食材份量為2-3人份。

健脾開胃｜五指毛桃排骨湯 

不少人在冬季手指特別容易冰冷，這樣可能與脾胃虛弱有關。五指毛桃具有補氣功效、健脾開胃的功效，有助強化肺脾、去濕清熱，特別適合氣虛、脾虛的人士燉湯飲用。

五指毛桃排骨湯材料

  • 排骨250g ／五指毛桃25g 
  • 乾冬菇5g ／乾淮山 13g 
  • 茯苓10g／蓮子8g／薏仁15g

青紅蘿蔔湯、海底椰雞湯、雪梨雪耳瘦肉湯3款秋冬滋潤湯水

五指毛桃具有補氣護肺的作用。 加入粟米一起煲湯亦是不錯的選擇。 可以直接放在電飯煲中煲湯。

潤肺止咳｜蓮子玉竹排骨湯 

有些人會因天氣乾燥而導致咳嗽不止，甚至影響睡眠質素，建議可飲用蓮子玉竹排骨湯來改善病症。蓮子和玉竹具有潤肺止咳、養胃生津的作用，有助改善天氣乾燥帶來的不適，從而改善睡眠質素，讓睡眠時不再受咳嗽困擾。

蓮子玉竹排骨湯材料

  • 排骨250g ／玉竹7g／蓮子10g
  • 芡實10g／桂圓6g／百合10g
  • 蜜棗25g／薏仁10g／乾淮山15g 

雪梨川貝豬骨湯、栗子椰子雞湯等5款秋冬養生湯水食譜教學

蓮子玉竹排骨湯有效潤肺止咳。 可以一次購買大量藥材，然後用密實袋裝成不同湯包。 不想麻煩的話，其實可以直接購買各種功效的湯包。
