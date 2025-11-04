秋冬燉湯食譜｜花旗參燉烏雞改善手腳冰冷 猴頭菇燉瘦肉湯解決腸胃不適

香港的秋冬季忽冷忽熱，經常會因溫差或天氣乾燥而感到不適，因此需要在日常多進補來幫助強健體魄，而香港人便特別愛以燉湯來養生。以下就為大家整理了5款營養燉湯的秋冬燉湯食譜教學，包括南北杏菜乾燉豬肺湯、橄欖石斛燉鮑魚湯、花旗參燉烏雞湯及腸胃不適人士宜飲的猴頭菇燉瘦肉湯等，大部份都只需將材料洗淨放入燉盅燉煮即可！

燉湯食譜｜南北杏菜乾燉豬肺湯 正所謂以形補形，而燉豬肺就有止咳潤肺的功效，再加上含有清肺化痰功效的南北杏，便可以有效緩解肺部的不適，抑制咳嗽不止的問題，特別適合因乾燥已經常在睡前咳嗽的人士飲用。 南北杏菜乾燉豬肺湯材料 玉竹5g／豬肺100g／菜乾1棵 無花果3粒／瘦肉80g／南北杏各3粒 桂圓3粒／蜜棗半粒 南北杏菜乾燉豬肺湯做法 1.豬肺用叉子扎出孔，將其氣管對着水龍頭灌水沖洗至水清。 2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。 3.菜乾提前浸軟後洗淨剪短備用。 4.全部食材放入燉盅後加水，隔水燉2小時即可。

燉湯食譜｜花旗參燉烏雞湯 秋冬季經常會有手腳冰冷的問題，因此需要補氣補血才有效改善相關症狀，而花旗參燉烏雞湯就有具有溫補作用的紅棗、桂圓、枸杞及烏雞，有效幫助補血益氣，暖身健體，同時有改善睡眠質素的作用，適合冬天飲用。 花旗參燉烏雞湯材料 花旗參3g／紅棗2粒／玉竹5-6片 烏雞130g／桂圓3-4粒 黃芪4-5片／枸杞5g 花旗參燉烏雞湯做法 1.烏雞洗淨後去掉雞皮，然後放入清水浸泡去油。 2.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。 3.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。

燉湯食譜｜猴頭菇燉瘦肉湯 不少人在秋冬季都特別喜歡吃火鍋、雞煲或燒烤等重口味食物，因而經常會有消化不良、屙嘔肚痛等問題。而猴頭菇燉瘦肉湯就有健脾養胃的作用，特別適合經常腸胃不適的人士，通過湯水來改善脾胃狀況。 猴頭菇燉瘦肉湯材料 猴頭菇1個／黨蔘適量 瘦肉100g／薑片3-4片 黃芪6片／山藥片8-10片／枸杞 適量 猴頭菇燉瘦肉湯做法 1.猴頭菇提前浸泡，中途需揸乾水份再繼續浸泡多 次，然後撕成小塊備用。 2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。 3.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。 4.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。

燉湯食譜｜橄欖石斛燉鮑魚湯 秋冬天氣乾燥，經常會有喉嚨不適的問題，而橄欖石斛燉鮑魚湯就有利咽潤喉的作用，有效舒緩喉嚨不適，針對喉嚨痛、喉嚨痕癢或咳嗽痰多等問題特別有幫助。 橄欖石斛燉鮑魚湯材料 青橄欖4-5粒／ 石斛4粒 麥冬8-10粒／瘦肉80g 鮑魚2隻／無花果3-4粒／陳皮 1塊 橄欖石斛燉鮑魚湯做法 1.鮑魚去殼洗刷乾淨，挑走鮑魚的內臟。 2.青橄欖對半切開備用。 3.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。 4.全部食材放入燉盅後加水，隔水燉2小時即可。