秋冬燉湯食譜｜花旗參燉烏雞改善手腳冰冷 猴頭菇燉瘦肉湯解決腸胃不適

香港的秋冬季忽冷忽熱，經常會因溫差或天氣乾燥而感到不適，因此需要在日常多進補來幫助強健體魄，而香港人便特別愛以燉湯來養生。以下就為大家整理了5款營養燉湯的秋冬燉湯食譜教學，包括南北杏菜乾燉豬肺湯、橄欖石斛燉鮑魚湯、花旗參燉烏雞湯及腸胃不適人士宜飲的猴頭菇燉瘦肉湯等，大部份都只需將材料洗淨放入燉盅燉煮即可！
燉湯食譜｜南北杏菜乾燉豬肺湯
正所謂以形補形，而燉豬肺就有止咳潤肺的功效，再加上含有清肺化痰功效的南北杏，便可以有效緩解肺部的不適，抑制咳嗽不止的問題，特別適合因乾燥已經常在睡前咳嗽的人士飲用。
南北杏菜乾燉豬肺湯材料
玉竹5g／豬肺100g／菜乾1棵
無花果3粒／瘦肉80g／南北杏各3粒
桂圓3粒／蜜棗半粒
南北杏菜乾燉豬肺湯做法
1.豬肺用叉子扎出孔，將其氣管對着水龍頭灌水沖洗至水清。
2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。
3.菜乾提前浸軟後洗淨剪短備用。
4.全部食材放入燉盅後加水，隔水燉2小時即可。
燉湯食譜｜花旗參燉烏雞湯
秋冬季經常會有手腳冰冷的問題，因此需要補氣補血才有效改善相關症狀，而花旗參燉烏雞湯就有具有溫補作用的紅棗、桂圓、枸杞及烏雞，有效幫助補血益氣，暖身健體，同時有改善睡眠質素的作用，適合冬天飲用。
花旗參燉烏雞湯材料
花旗參3g／紅棗2粒／玉竹5-6片
烏雞130g／桂圓3-4粒
黃芪4-5片／枸杞5g
花旗參燉烏雞湯做法
1.烏雞洗淨後去掉雞皮，然後放入清水浸泡去油。 2.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。
3.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。
燉湯食譜｜猴頭菇燉瘦肉湯
不少人在秋冬季都特別喜歡吃火鍋、雞煲或燒烤等重口味食物，因而經常會有消化不良、屙嘔肚痛等問題。而猴頭菇燉瘦肉湯就有健脾養胃的作用，特別適合經常腸胃不適的人士，通過湯水來改善脾胃狀況。
猴頭菇燉瘦肉湯材料
猴頭菇1個／黨蔘適量
瘦肉100g／薑片3-4片
黃芪6片／山藥片8-10片／枸杞 適量
猴頭菇燉瘦肉湯做法
1.猴頭菇提前浸泡，中途需揸乾水份再繼續浸泡多 次，然後撕成小塊備用。
2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。
3.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。
4.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。
燉湯食譜｜橄欖石斛燉鮑魚湯
秋冬天氣乾燥，經常會有喉嚨不適的問題，而橄欖石斛燉鮑魚湯就有利咽潤喉的作用，有效舒緩喉嚨不適，針對喉嚨痛、喉嚨痕癢或咳嗽痰多等問題特別有幫助。
橄欖石斛燉鮑魚湯材料
青橄欖4-5粒／ 石斛4粒
麥冬8-10粒／瘦肉80g
鮑魚2隻／無花果3-4粒／陳皮 1塊
橄欖石斛燉鮑魚湯做法
1.鮑魚去殼洗刷乾淨，挑走鮑魚的內臟。
2.青橄欖對半切開備用。
3.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。
4.全部食材放入燉盅後加水，隔水燉2小時即可。
燉湯食譜｜天麻燉豬腦湯
秋冬季經常會因突然吹風而受寒，即使穿着足夠的衣服，頭部亦有機會因保護不足而頭痛，天麻燉豬腦湯不但有效幫助祛頭風，還有安神補腦的作用，可以舒緩因吹風而引致的頭痛不適，不過需要注意豬腦的脂肪含量較高，血脂較高的人士不能食用。
天麻燉豬腦湯材料
天麻3片／豬腦1個
川弓5g／白芷5g
瘦肉50g／枸杞 適量
天麻燉豬腦湯做法
1.用牙籤剔走豬腦表面筋膜後洗淨備用。
2.瘦肉焯水備用，有需要可加入薑和蔥一起灼水以去除異味 。
3.將除了枸杞外的其他食材放入燉盅，加滿水後隔水燉2小時。
4.最後15分鐘放入枸杞繼續燉煮即可。