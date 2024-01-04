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生活
2024-01-04 10:00:00

秋冬養生｜浸腳加乜好？5種浸腳／足浴配料排行榜 呢樣最有效改善手腳冰冷

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秋冬養生｜浸腳加乜好？5種浸腳／足浴配料排行榜 呢樣最有效改善手腳冰冷

秋冬養生｜浸腳加乜好？5種浸腳／足浴配料排行榜 呢樣最有效改善手腳冰冷

秋冬天氣寒冷，特別容易有手腳冰冷的症狀，因此不少人都會通過睡前浸腳來改善體質，以助入睡。以下就為大家整合了5種浸腳或足浴配料的排行榜，大家不妨對症下藥，選擇最適合自己的配料浸腳！

足浴配料｜入門級：熱水 

最基本的浸腳或足浴方法便是只用熱水，用熱水浸腳有效加速血液循環，既可以放鬆身體，亦可以幫助改善睡眠質素，不過由於沒有加入任何中藥或草本成份，因此效果亦是最基本，主要適合入睡困難的人士使用。

以熱水浸腳可以促進血液循環，改善睡眠質素。 由於只有加入熱水，所以效果亦屬於最基本。 適合希望改善睡眠質素或舒緩上班疲倦的人士使用。

足浴配料｜初級：鹽 

如果患有腳氣或灰甲等問題，可以嘗試在熱水中加入鹽一起針腳，不但可以幫助促進新陳代謝，還有助雙腳殺菌，可以預防或緩解腳氣及灰甲等腳步問題，特別適合改善秋冬因穿着厚襪或不透氣的鞋子而引起的腳臭問題。

以鹽水浸腳有效舒緩腳氣或灰甲等腳部問題。 秋冬容易因不透氣的鞋襪引起腳氣問題。 可因應腳部問題調整鹽的份量。
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足浴配料｜中級：陳皮 

陳皮具有健脾祛溼及利水消腫的作用，除了以陳皮入膳外，還可以加入在熱水中一起浸腳，以幫助消除體內濕氣，因此特別適合在以「濕凍」著稱的香港使用，有效改善體寒或因受寒而令體內有寒濕之氣人士的體質，讓身體回復正常的平衡。

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陳皮具有去除體內濕氣的功效，針對「濕凍」所引起的問題特別有效。 除了浸腳外，還可以用陳皮入浴。 製作陳皮的方法十分簡單，剝橙皮清洗乾淨後，再進行徹底乾燥即可。

足浴配料｜高級：生薑+花椒

如果手腳特別容易冰冷，可以選擇在睡前以加入生薑和花椒的熱水浸腳，由於生薑和花椒都屬溫熱的食材，用以浸腳可以令身體發熱出汗，多浸腳可以逐漸改善身體的體質，遠離手腳冰冷及寒氣纏身的問題。不過注意浸腳後需要抹乾腳步水份及身體的汗水，以防在浸腳後因身體變濕而受寒。

生薑屬於溫熱食品，有效令身體發熱出汗。 建議將生薑和花椒放入網袋中再放進熱水中浸泡。 除了用來浸腳外，用以入膳亦有助令身體變暖。

足浴配料｜鑽石級：艾草+益母草 

若果想一次過滿足多種功效，可以選擇在熱水中加入艾草及益母草浸腳，艾草有效養生身體發熱，有助改善怕冷的症狀，再加上具有緩解疲勞的益母草，整個組合不但有效改善睡眠質素，還可以改善體寒的體質，有效讓身體在溫暖的狀態下入睡。

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艾草具有改善身體發冷的功效。 建議可以製成草本藥材包放進熱水中浸腳。 浸腳後記得需要抹乾雙腳，以免因濕氣受寒。

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