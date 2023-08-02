企業支付丨生產力局夥Visa發布《企業數碼支付環境調研》 B2B平均用兩種數碼支付 普及度低於B2C場景

上周香港生產力促進局夥拍Visa公布《企業數碼支付環境調研》報告，由生產力局進行調查，Visa負責贊助，旨在全面了解企業支付的現況，探討企業支付的主要趨勢和新機遇，並調查推動這些趨勢的因素。結果發現，以消費者為服務對象(B2C)之企業平均接受5.6種支付方式，當中4.1種為數碼支付方式。該類受訪企業中，七成接受轉數快FPS支付、67%接受信用卡支付、61%接受二維碼支付。相比之下，以商業機構為服務對象(B2B)之企業，平均僅接受2.1種數碼支付方式，可見B2B企業支付仍有更廣泛的採用空間。

《企業數碼支付環境調研》於今年二至三月期間進行，成功以電話訪問821間本港企業，包括356間B2C企業和465間B2B企業。目前，本地企業支付和支付給供應商，主要採用如網上轉賬、支票和於實體銀行作傳統轉賬作支付方式，而現時跨境支付亦主要透過網上轉賬進行。調研結果顯示，香港B2B數碼支付工具在滿意度上仍有改善空間，表現在處理跨境支付、接納多種貨幣及保障交易安全等主要範疇未如理想。調查指51%香港B2C企業對數碼支付工具的整體表現感到滿意；而B2B企業的滿意度僅得41%。就企業優化支付方式的計劃而言，74%受訪企業表示正在優化，或計劃優化它們的收付款方式；其中「加強交易安全性」(62%)和「更多支付方式選擇」(53%)是企業期望在未來兩年內能夠提升支付體驗的主要範疇。另外26%未有計劃優化支付方式的企業中，一半表示如果整體金融生態圈的各持份者能合力推動，它們會更有動力優化其支付方式。

生產力局數碼轉型部總經理陳仲文表示，「電子商貿加速本地支付工具數碼化，從B2C企業廣泛採用轉數快(FPS)和二維碼支付等『新型』數碼支付工具進行本地支付，可見一斑。然而，B2B企業支付數碼化進度卻相對落後，期望新科技如區塊鏈、數碼貨幣及智能合約可促進行業發展，為B2B支付用戶提供更多的選項。此外，隨著香港與內地及世界各地的聯繫變得更緊密，調研結果亦反映B2C和B2B企業對增加跨境支付方式選擇的需求變得更為迫切。透過提供更無縫及更輕易的支付方式，本地企業必定能加快步伐，走向國際。」

報告亦評估了企業對一些新型數碼支付方式，如虛擬公司信用卡的認知度，以及它們對這些功能的偏好。結果發現，儘管企業對此概念的認知度較低，但它們認同虛擬公司信用卡，透過金融科技驅動的不同功能所帶來的優勢，包括處理海外匯款時能節省成本、提供實時支出報表和分析，以及預設信用限額以預防現金流出現問題。Visa香港及澳門區董事總經理梁普寧認為，「隨著資金流動數碼化的進程加快，企業支付方式轉型有迫切需要。Visa一直在資金流動數碼化上與金融機構、初創企業及科技夥伴緊密合作，提供適切工具及資源滿足大小企業營運所需，讓他們享受數碼經濟帶來的裨益。」

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