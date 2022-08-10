商湯都出AI機器人 郭晶晶加持 「元蘿蔔SenseRobot」同你捉象棋

商湯科技(HKG: 0020)最威水莫過於人工智能，為了將AI普及化，令大眾更易體驗這些高端科技成果，品牌日前於北京舉行發布會，宣布推出首款家庭消費級AI產品「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人。產品獲中國象棋協會認證，並邀請奧運冠軍「跳水皇后」郭晶晶擔任「首席體驗官」。機器人具備先進的AI視覺技術與機械臂技術，能夠跟用家「面對面」象棋教學甚至對弈，以科技推動傳統中國象棋文化發展。

「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人採用白色太空人形象設計，包含AI學棋、殘局挑戰、棋力闖關、巔峰挑戰等多種模式，可以從「0基礎」為孩子教授象棋規則及下棋技巧，亦提供逾百個殘局設定和26個等級的棋力對戰。官方指機器人具有AI深度學習和自我訓練，棋力水平達到大師級，無論新手還是已有一定象棋水平的玩家，均能找到適合自己的對弈等級。

此外，「元蘿蔔SenseRobot」還能做到「手眼協同」，機械臂操作精準，對弈過程運行順暢和落子準確。再者產品已獲國家體育總局棋牌管理中心、中國象棋協會的認證和授權，能夠提供專業課程。換句話說，透過機器人考核，用家足不出戶就能完成16-13級的官方象棋考級評測，獲得專業證書！的確犀利！

售價方面，即日起「元蘿蔔SenseRobot」AI下棋機器人在《天貓商城》首發預售，標準版售1,999元人民幣，Pro版售2,499元人民幣。商湯科技香港方面更透露，有意將產品引入香港，詳情待定。