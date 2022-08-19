單手旗艦 釋放極限 內置雲台ASUS ZenFone 9夠穩！

手機愈造愈大芒，有些機種甚至要雙手並用方能流暢使用。然而坐巴士、逼地鐵，實際上幾多人又能夠空出雙手「碌」手機呢？ASUS旗艦作ZenFone 9新鮮上架，廠方僅推5.9吋最佳單手握持操作尺寸。雖然機身小巧，但無損強大性能，除搭載頂級高通Snapdragon 8+ Gen 1外，後置主鏡更內藏六軸hybrid雲台，實際試玩防抖反應穩定靈敏，問鼎單手旗艦的最佳選擇，可謂實至名歸。

5.9吋單手掌控

ZenFone 9採用踏實的啞光磨砂防污背蓋設計，提供午夜黑、鏡月白、澄日紅及隕石藍4色選擇。廠方表示手機回歸設計初衷，採用5.9吋適合單手掌握的尺寸和169克輕巧機身，並於機側設置整合指紋辨識的ZenTouch電源鍵，以及「雙擊」機背快速啟動自訂功能，提升操作直覺。手機配備120Hz更新率三星AMOLED面板，色彩準確度達Delta-E<1和112% DCI-P3廣色域，再配以康寧Gorilla Glass Victus強化屏幕。雖然手機體積縮小，但規格並無「縮水」，搭載高通Snapdragon 8+ Gen 1、最高16G+256GB儲存，4,300mAh電池支援30W快充，續航力有保證。

50MP主鏡內置雲台

ZenFone 9雖然小巧精緻，但後置雙鏡攝力卻不容小覷。其50MP像素主鏡採用高階Sony IMX766感光元件，而且罕有內置六軸防手震hybrid雲台，透過自動對焦演算法，偵測手機在各個方向的每一個動作來調整鏡頭位置，當進行動態攝錄時，能夠擁有-/+3度的晃動校正；加上電子防手震內含新研發防手震演算法，用家運鏡更流暢平穩，拍攝時減低失焦或殘影問題。連同12MP像超廣角與12MP像素自拍鏡，加埋專業模式支持RAW檔與最長32秒長曝光，又新增「光軌」模式拍攝車軌、人流等影片，玩味媲美坊間多鏡頭手機。售價方面，符合IP68的ZenFone 9，售5,698港元起(8GB+128GB)，現已上市。即日起至8月22日買機，ZenFone或ROG Phone用戶更享500港元回贈。

活動網址：https://zenfone9.ievent.hk/event/3052