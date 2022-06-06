培育人才丨AWS與香港科技園策略合作 促進本港創科持續發展

香港要發展成為國際創新科技中心，培育初創、吸引海外企業在港吸納人才，同時讓大陸人才來港發展至為重要。Amazon Web Services(AWS)宣布與香港科技園公司(科技園)達成策略合作，共同促進香港創科生態圈的蓬勃發展。雙方將針對4大重點範疇，包括科研發展、技術模擬、合作孵化及人才和創新文化培育推出一系列的項目，協助科技企業、初創及科研人員在整個成長過程中推動創新。
- 科研發展：科技園將加入「AWS Open Data Sponsorship Program」，透過STP Platform進一步分享開放數據集，以支援來自大學及實驗室的本地科研團隊，首階段將分享全球疫情及癌症相關數據等。
- 技術模擬：在人工智能及機械人等新興科技的商品化過程中，產品面世後的成效往往難以預測。AWS將支援STP Platform透過技術模擬呈現科研成果，開發人員可以低成本為他們的產品進行模擬測試。此外，雙方將攜手推出「Train-the-trainer」計劃，利用專門支援機械人技術開發人員的AWS RoboMaker，讓開發團隊在3D虛擬環境中進行軟件模擬，更有效益地測試不同程式語言的機械人方案和產品。
- 合作孵化：針對以「軟件即服務(SaaS)」為營運模式的初創企業，雙方推出為期6個月的創業加速計劃，提供培訓及技術與業務諮詢，協助初創發掘SaaS營運模式的商業潛力，從而優化其服務及產品，最終推出市場。
- 人才和創新文化培育：為培育本地創科人才，AWS將利用其全球雲端教學和培訓資源，聯同科技園為學生和業界人士提供培訓指導。計劃首階段，雙方將針對生物科技及人工智能等領域為InnoHK、企業及初創提供技術培訓；根據不同規模企業的需求，AWS亦將推行客制化的創新課程，爲企業提供人才培訓及亞馬遜創新文化工作坊，協助實現數碼轉型。