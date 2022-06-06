培育人才丨AWS與香港科技園策略合作 促進本港創科持續發展

進一步分享開放數據集，以支援來自大學及實驗室的本地科研團隊，首階段將分享全球疫情及癌症相關數據等。

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科研發展 ：科技園將加入「 AWS Open Data Sponsorship Program 」，透過 STP Platform 進一步分享開放數據集，以支援來自大學及實驗室的本地科研團隊，首階段將分享全球疫情及癌症相關數據等。

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