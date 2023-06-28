屋內外全方位智能家居體驗 莊士中國地產部助理總經理陳慶光：弦岸ARUNA應用HKT Smart Living方案 住戶 物業管理 發展商 締造三贏局面

莊士中國地產部助理總經理陳慶光Vincent認為，鴨脷洲新盤弦岸ARUNA應用HKT Smart Living方案，讓住戶享受全方位智能家居體驗。

港島南區近年發展機遇處處，為社區注入活力。例如由莊士中國地產發展，針對年輕專業人士上車置業目標，位於鴨脷洲單幢開放式新盤弦岸ARUNA，座落於文青味愈濃的鴨脷洲大街一隅，鄰近港鐵南港島綫利東站，貫穿經濟民生脈搏。為迎合新一代對智能家居的需求，弦岸ARUNA更是集團首個由屋外到屋內都全面應用HKT Smart Living方案的地產項目。莊士中國地產部助理總經理陳慶光Vincent解釋：「HKT Smart Living提供領先業界的一站式智能家居服務方案，方便發展商部署，亦有助提升物業管理質素。住戶能輕鬆享用屋內外的智慧生活體驗之餘，物管服務亦會更完善，有助物業增值，為住戶、物業管理公司及發展商締造三贏局面。」

陳慶光：揀選一站式 HKT Smart Living 方案 易於部署 成本效益更高 隨著智能手機及平板電腦等流動裝置普及，只要家電具備支援物聯網功能，可輕易連結統一管理，智慧生活垂手可得。Vincent認為在此趨勢下，發展商在設計新建項目時，自然加入更多智能家居元素，以提升住戶的生活質素。「弦岸ARUNA參考了歐美以至環球地區不同智能家居科技應用的例子，簡單如控制全屋家電開關，至遙距操控門禁及訪客系統等，住戶可獲得更佳的居住體驗。」他坦言過往曾經與不同的智能家居方案供應商合作，但基於系統未能兼容其他功能，以致投資和管理成本提高。「我們留意到HKT積極開拓智能家居服務，其Smart Living一站式方案的配套完善，我們無需向多間不同服務供應商接觸之餘，發展商亦可靈活自訂所需組合，住戶更可致電24小時客戶服務熱線享用全天候的售後支援服務，這增加了我們合作的信心。」

香港電訊有限公司智能家居業務拓展副總裁尹嘉煇表示HKT Smart Living專業團隊會按照客戶所需，提供最合適的智能家居方案。

香港電訊有限公司智能家居業務拓展副總裁尹嘉煇表示很高興與莊士中國地產合作，他指出：「我們的專業團隊致力提供一站式的服務，不但為客戶設計全面及嶄新的智能家居方案，更為住戶及物業管理公司安排24小時客戶服務熱線提供售後支援服務，貫徹HKT以客為本的精神。」

Vincent稱弦岸ARUNA是跟HKT Smart Living首個由屋外到屋內的智能家居合作方案。

弦岸 ARUNA ：體驗屋內到屋外的智慧生活 Vincent續稱，弦岸ARUNA的設計概念源自鴨脷洲的傳統漁船美學，將復古航海元素融入生活空間及室內設計中，同時讓住戶體驗舒適的智慧生活。住戶可透過手機應用程式控制智能家居設備，例如燈光開關，亦可連接感應器預設室內的溫度及濕度水平，只要環境符合條件，冷氣機便會自動開啟。值得一提的是，單位備有Magic Dot紅外線接收器，以方便住戶日後新增具有紅外線功能的設備。此外，住戶亦可使用Google Nest Mini智能音箱聲控其智能家電。

弦岸ARUNA備有全面的HKT Smart Living智能家居方案。