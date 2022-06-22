智慧商廈丨中移動香港夥羅氏集團建觀塘「KTR350」料明年第四季開幕

中國移動香港(CMHK)宣布與羅氏集團簽訂策略合作備忘錄，透過CMHK iSolutions為羅氏集團地產業務加入5G智能解決方案和基建配套。CMHK與羅氏集團首個大型合作旗艦項目是重建前身為觀塘道350號的全新智慧商廈「KTR350」，成為集辦公大樓、商場及活動空間等用途於一身，預計將於明年第四季落成開幕，屆時將成為九龍東新地標。

KTR350 丨「線轆」為設計靈感 展現羅氏紡織本業

智慧型商廈「KTR350」樓高共29層，建築面積佔20萬平方呎。大樓外觀設計理念為紡織常見的「線轆」，融合及傳承羅氏集團的紡織本業。KTR350是羅氏集團在地產業務的旗艦項目，以科技應用、綠化空間及幾何建築設計三大元素為重點，目標在2023年第四季正式開幕。而是次與CMHK的戰略合作，早於2020年已在不同範疇實施，包括為D2 Place一期及二期商場進行智慧化升級，以及為羅氏商業廣場引入物聯網智慧人流監測系統，而今次羅氏集團KTR 350項目，CMHK將協助5G室內網絡鋪設。

CMHK iSolutions 丨 5G 商廈具備 3 大場景應用

中移動香港採用其5G商業智慧解決方案「CMHK iSolutions」，透過高速5G網絡部署，於KTR350實踐3項技術應用：首先鋪設5G網絡將覆蓋大樓所有室內空間，為訪客及租戶提供超高速、低延遲的無縫網絡體驗，提升生產力及改善營商環境。其次是引入智慧停車場系統，利用低耗電的5G NB-loT網絡連接場內探測器，自動識別車牌、監測車位狀態及導航等功能；用戶更可透過《香港出行易》app查閱實時空置泊位，縮短泊車所需時間，達至節能減碳。再者是為商場設計智慧洗手間，可實時監測各樓層洗手間的空氣質量、使用率及消耗品補給等情況，減省人力成本和更高效打理洗手間的衛生環境。

中國移動香港董事兼行政副總裁馬子斌深信，「CMHK將成為羅氏集團於業務智慧化升級的可靠夥伴，共同建立更多香港智慧城市發展的高端商廈和商場項目地標。」

­­而羅氏集團資訊科技總監劉則輝先生認為，集團早在特區政府提出《起動九龍東》計劃之時，已準備KTR350項目，加上集團積極推動可持續發展，「今年我們推出了『1.5度計劃』，以多項措施推動社會各界將全球升溫控制於攝氏1.5度之內。因此是次與CMHK的合作，希望憑藉科技應用減低KTR350的碳排放，提升整體環保效能。」