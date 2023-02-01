智慧生活丨智慧社區 始於出行 MTR Lab冀共建聯乘 策動城市變革

「千里之行，始於足下。」一個城市的動力，往往從民眾的流動凝聚而來。正如連繫生活每一程的MTR，透過MTR Lab初創大本營催化城市發展。從「首程與尾程」(First-mile Last-mile)出行概念，以至涵蓋相關的智慧城市科技配套，MTR Lab董事總經理陳定邦Michael期望，「長遠共建一個碳中和的可持續發展智慧社區。」他倡導共建聯乘理念(Co+Lab Initiative)，借助MTR的業務生態圈的各種場景，廣邀初創參予實踐，推動智慧城市發展。

由本地插畫師Miss Quai的筆觸，描繪了大眾想像中的未來城市。

擺脫科技冷感 暖心插畫描繪願景 作為香港大眾運輸系統的一大命脈，MTR港鐵的業務網絡生態，由鐵路科技延伸至車站、商場、住屋等領域，縱橫交錯環環相扣，猶如城市的血管與神經系統。Michael從企業策略部門調任，指MTR Lab屬於MTR的全資子公司，「早在年半前成立，透過科技投資創造戰略價值，並提供創新方案，支持社區可持續發展。」他表示除了鐵路運輸系統的核心的業務外，MTR一直部署為企業訂定新增長引擎，也就是利用MTR Lab平台，專注投資、引進、積極支援甚至落實6大焦點創科範疇，以倡導角色成為本港未來智慧城市規劃的催化劑。「這6大令我們朝思暮想的領域，包括：出行(如First-mile「首程」與Last-mile「最後一哩」交通概念、一體化出行服務，以及像無人機與ebikes電動單車等新出行模式)、零售科技、房地產科技、金融科技、數據服務，當然少不了我們核心的鐵路科技。」Michael期望MTR Lab能為香港推動智慧城市科技而出力。「正如我們網站首頁的一句『共建碳中和的智慧社區』，它是我們的願景，也是我職涯的座右銘。」他續說。 MTR Lab的「基地」位於九龍灣港鐵大樓，採訪當日小編甫踏出電梯時，還以為只是一個名稱嶄新但布局傳統的辦公室，但從Michael招待引領，原來據點不在此，內裡才是別有天地，而一幅巨型暖心插畫隨即映入眼簾。「我們不希望大眾以為創新科技是遙不可及的離地事物，因此早前我們邀請本地插畫師Miss Quai創作了一幅wall art，透過她的筆觸，描繪了大眾想像中的未來城市。」正如Miss Quai在臉書專頁的感言：「Sustainable(可持續)的生活方式是我們對地球最善良的回應和守護。未來，可以是充滿想像力和生命力，以可持續生活方式，珍惜和發展我們的文化和藝術，擁有關心環境和社會的動力，才能創造更美好的未來世界。」Michael相當認同她對未來是屬於大家的心情，也跟MTR Lab的理念吻合，因而此畫作更成為MTR Lab平台的「生招牌」，「團隊每天望著它工作，對我們的初衷時刻謹記在心。」他補充。



Co+Lab Initiative 改善市民生活脈搏 不少人居住在鐵路沿線，如出門搭乘港鐵上班、到車站配套的食店買早餐、下班時到港鐵商場購買生活所需、最後一程轉乘接駁巴士回家、甚至駕車人士使用商場的停車場或充電站，或者本身已是港鐵上蓋物業的住客，享用一系列居民設施。「可以大膽認為，一個車站能凝聚一個社區，那麼我們理應透過科技，改善大眾的生活節奏。簡單如app查詢交通班次、預約泊位或充電、網上消費，甚至跟物聯網相關的物管服務等。」然而「一人計短，二人計長」，Michael認為要廣集各方意見探討與實踐，才會更周全。「因此我倡導共建聯乘理念(Co+Lab Initiative)，以『共同創造』與『聯乘協同』，為已於市場初步發展，對香港及港鐵公司運營的項目有意拓展業務的初創，提供財務和策略性投資。而選定的合作夥伴將與我們合作，為其注入新動力和專業知識，並促進它們與港鐵龐大的網絡平台連繫起來。」他坦言平台並無特別的審查機制或門檻，團隊僅廣納意見並虛心聆聽方案，強調合作簡單且具透明度。「我們已承諾在未來數年預留3億港元用於投資初創，也會跟大學合作培育人才。」

