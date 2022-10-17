智慧生活｜綠建環評學校評估 聖紀文小學馬校長：學生環保意識推己及人

近年政府積極推動可持續城市，締造綠色宜居環境，然而建築物活動及運作佔全港90%用電量，成為碳排放的主要來源。社會當要評核建築物是否環保，全賴建築環保評估協會所制訂的「綠建環評」(BEAM Plus)評估工具進行專業評核。惟全港逾千間中小學的電量需求亦不少，約佔八分一公共建築總用電量，普及「綠建學校」刻不容緩。故根據校本實際需要，「綠建環評既有學校1.0版」正式推出，參與先導計劃的聖公會聖紀文小學馬俊江校長滿意成果，「評估工具極具教育意義，強化校園可持續發展，學生將環保概念帶入家庭實踐，促進可持續社區。」

評估工具簡易

學校能參與

香港要邁向2050年達成碳中和目標，需要社會各界落實綠色生活，節能減排。「商界可透過『綠建環評』的不同工具，對自身運作進行評估，惟缺乏針對學校的選項，而工具牽涉專業檢測，教育界難以參與。」建築環保評估協會主席李可堅表示，為鼓勵學校減少碳足跡，在香港賽馬會慈善信託基金的捐助和政府支持下，聯同香港綠色建築議會和商界環保協會展開為期3年半的「賽馬會綠建環評學校計劃」，協助中小學提高能源效益，並由建築環保評估協會制定「綠建環評既有學校1.0版」。

李主席指，它是全港首套專為中小學而設的綠色建築評估工具，「考核範疇加入校方的營運模式，除評估節能、慳水、減廢和減碳外，還增設可持續校園環境、可持續領導及學習(如師生活動參與)，以及學校措施能給予使用者身心舒適健康。」他特別提到，該工具注入教育元素，如環保教育推動，評估方法較簡易，能提升校方與師生的參與度。「30項評估準則，當中67%能通過學校持份者參與認證，只要總分≥50便可評為『綠建學校(Green)』。」李主席還表示，不會像其他評估工具般設立等級，反而當學校在範疇表現優良(即分數≥70%)，便獲「卓越表現」予以嘉許。