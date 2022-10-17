智慧生活｜綠建環評學校評估 聖紀文小學馬校長：學生環保意識推己及人

近年政府積極推動可持續城市，締造綠色宜居環境，然而建築物活動及運作佔全港90%用電量，成為碳排放的主要來源。社會當要評核建築物是否環保，全賴建築環保評估協會所制訂的「綠建環評」(BEAM Plus)評估工具進行專業評核。惟全港逾千間中小學的電量需求亦不少，約佔八分一公共建築總用電量，普及「綠建學校」刻不容緩。故根據校本實際需要，「綠建環評既有學校1.0版」正式推出，參與先導計劃的聖公會聖紀文小學馬俊江校長滿意成果，「評估工具極具教育意義，強化校園可持續發展，學生將環保概念帶入家庭實踐，促進可持續社區。」
評估工具簡易
學校能參與
香港要邁向2050年達成碳中和目標，需要社會各界落實綠色生活，節能減排。「商界可透過『綠建環評』的不同工具，對自身運作進行評估，惟缺乏針對學校的選項，而工具牽涉專業檢測，教育界難以參與。」建築環保評估協會主席李可堅表示，為鼓勵學校減少碳足跡，在香港賽馬會慈善信託基金的捐助和政府支持下，聯同香港綠色建築議會和商界環保協會展開為期3年半的「賽馬會綠建環評學校計劃」，協助中小學提高能源效益，並由建築環保評估協會制定「綠建環評既有學校1.0版」。
李主席指，它是全港首套專為中小學而設的綠色建築評估工具，「考核範疇加入校方的營運模式，除評估節能、慳水、減廢和減碳外，還增設可持續校園環境、可持續領導及學習(如師生活動參與)，以及學校措施能給予使用者身心舒適健康。」他特別提到，該工具注入教育元素，如環保教育推動，評估方法較簡易，能提升校方與師生的參與度。「30項評估準則，當中67%能通過學校持份者參與認證，只要總分≥50便可評為『綠建學校(Green)』。」李主席還表示，不會像其他評估工具般設立等級，反而當學校在範疇表現優良(即分數≥70%)，便獲「卓越表現」予以嘉許。
非標籤學校是否達標
是次評估工具督導委員會召集人Tony表示，制定準則參考7個國際及本地的評估工具，並進行多次工作坊、問卷調查及焦點小組座談會。當中不乏校長、老師、學生、業界代表的支持和參與，以洞悉學校的實際需要。「特別強調工具並非要將學校定性達標與否，而是其推動持續性，如同童軍考取獎章一樣。而據3間先導學校的數據，綠建學校能慳電27%，碳減排達40%。」
馬校長：樂於成為綠建學校 學生對環保潛移默化
參與先導項目評估並獲頒「綠建學校」，聖公會聖紀文小學馬校長認為計劃能將環保概念推廣至學生和教職員，「在校園養成節能和減廢習慣，繼而帶入家庭以至社區，正好呼應教育培育未來主人翁可持續發展的理念。」他指校園逾半世紀歷史，不少機電設備不符能源效益，而透過計劃獲得50萬港元撥款，既可以更換LED照明及冷氣機，又能夠添設物聯網裝置讓師生了解節能的實時資訊。「我們在梯間安裝了接駁五、六年級8個課室的能源監測面板，供師生輕鬆查閱；還計劃於12月舉行班際慳電比賽，以遊戲競賽鼓勵節能。」他笑言。