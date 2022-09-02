為混合辦公帶來品味 HP Spectre x360 14與Envy 27 AiO

隨著固定辦公地點概念變得不再重要，混合工作模式為強調流動體驗與視像應用的電腦帶來強勁需求，而為了吸引用家眼球，商務機種設計更趨向時尚。例如新鮮上架HP Spectre x360 14變形筆電，以及Envy 27 AiO一體式，前者採用貴氣磨砂鋁合金炮製，兼配觸控筆操作；後者輕薄緊湊設計，更首創可拆式磁吸視像鏡頭，方便調整角度，為匯報演示做好準備。

Spectre x360 14：360度零死角翻摺

HP Spectre x360 14採用系列標誌性的磨砂鋁合金材質及雙倒角設計，夜幕黑機身主調及淡金線點綴，僅重1.37公斤，時尚高貴兼備。筆電透過雙軸承能夠360度翻摺變形至平板和帳篷模式，配合隨機附上HP充電式MPP 2.0觸控筆作流暢書寫和繪圖體驗。新機可選13.5吋防反光極幼邊Corning Gorilla Glass NBT或3K2K OLED玻璃面觸控屏，採用時下流行3:2比例，方便文書瀏覽。規格方面，此機搭載第12代Intel Core i7-1255U處理器和最高32GB+2TB儲存；針對視訊需要，其HP True Vision 5MP IR視像鏡頭內置美顏濾鏡、Auto Frame自動追蹤拍攝及抑制影像雜訊功能。