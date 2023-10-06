自動修正設定快59% 無縫投影打孖上 新升級Samsung The Freestyle Gen 2

結合投影機、Smart TV、氣氛燈連藍牙音響多用途應用，Samsung初代The Freestyle於去年甫推出即火速斷市，深受玩家歡迎。品牌最近加推新一代The Freestyle Gen 2，自動畫面修正速度提升59%之餘，又支援兩部投影機並行無縫合併投影，功能升級，玩得更過癮！

升級HDR10+ 最大160吋畫面無縫合併投影

新一代The Freestyle Gen2沿用去年好評的機身外觀，但內涵大升呢！首先採用LED光源技術，其內置LED壽命從2萬小時延長至3萬小時，如以每天8小時使用的情況下為例，新機壽命可長達10年！其次，應用程式開啟及自動畫面修正速度提升59%，令自動對焦、自動梯形修正、自動水平調校等，反應更靈敏快捷。此外，高動態範圍顯像技術升級至HDR10+，兼容1080p 全高清解像度和PureColor純淨色彩技術，更佳觀賞體驗。再者，產品新增無縫畫面合併功能，玩家可將兩部投影機，透過直式或橫式做到無縫合併投影，最大提供120至160吋激大畫面效果，絕對震撼視覺。

