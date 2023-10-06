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科技
2023-10-06 04:30:21
日報

自動修正設定快59% 無縫投影打孖上 新升級Samsung The Freestyle Gen 2

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Samsung The Freestyle Gen 2 Samsung The Freestyle Gen 2

結合投影機、Smart TV、氣氛燈連藍牙音響多用途應用，Samsung初代The Freestyle於去年甫推出即火速斷市，深受玩家歡迎。品牌最近加推新一代The Freestyle Gen 2，自動畫面修正速度提升59%之餘，又支援兩部投影機並行無縫合併投影，功能升級，玩得更過癮！

升級HDR10+ 最大160吋畫面無縫合併投影

新一代The Freestyle Gen2沿用去年好評的機身外觀，但內涵大升呢！首先採用LED光源技術，其內置LED壽命從2萬小時延長至3萬小時，如以每天8小時使用的情況下為例，新機壽命可長達10年！其次，應用程式開啟及自動畫面修正速度提升59%，令自動對焦、自動梯形修正、自動水平調校等，反應更靈敏快捷。此外，高動態範圍顯像技術升級至HDR10+，兼容1080p 全高清解像度和PureColor純淨色彩技術，更佳觀賞體驗。再者，產品新增無縫畫面合併功能，玩家可將兩部投影機，透過直式或橫式做到無縫合併投影，最大提供120至160吋激大畫面效果，絕對震撼視覺。
 

Samsung The Freestyle Gen 2 Samsung The Freestyle Gen 2

遙控器升級至支援太陽能充電

跟初代The Freestyle一樣，新作同樣內建自家智能電視Tizen OS，功能跟同廠電視一樣，提供多種串流影視平台，包括Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV等。內置串流服務又支援Android及iOS手機Smart View功能，以及對應Windows系統無線投影，滿足大家不同的娛樂需要。針對聚會氣氛場合，跟上代一樣，此機同樣內置多款動態及靜態氣氛燈光、霓虹燈飾及戶外場景特效，而且產品具備5W喇叭，音色能全面覆蓋每個角落，特別適合如生日派對、酒會、求婚或聚會粉飾空間，製造小驚喜大派用場。值得一提，新機的遙控器已可支援太陽能或USB-C充電，減少電池耗電更環保。售價方面，新一代The Freestyle Gen2售6,980港元，現已公開預訂。
查詢：3698 4698

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