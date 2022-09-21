虛銀動態｜Mox客戶增長逾倍 派發逾億現金回贈

虛擬銀行Mox Bank開業兩周年，並指在過去12個月，客戶群增長約1.5倍，由開業第一年約16萬，增至現在接近40萬。另外，信貸額度增長5倍，信貸結餘亦飆升22倍。並派發超過1億元的現金回贈。

Mox行政總裁胡博思(Barbaros Uygun)指出，過去一年的成績彰顯了該行循正確路途發展，並為未來增長奠下穩固基礎。另外，希望可以成為信用卡、數碼借貸的領導者，亦希望藉著即將推出的數碼財富服務領先該市場。強勁的淨推薦值(Net Promoter Scores)反映不斷用心聆聽客戶持續轉變的需求，客戶忠誠度及參與度仍然高企。決心擴闊Mox目標，矢志成為全球數碼銀行典範。胡博思又表示現時Mox Bank收入狀況健康，有信心3年內(即2025年)達至收支平衡。

另外在活動上，官方又表示Mox Bank即將推出商戶消費免息分期計劃，指定商戶提供最長12個月分期。同時預告明年上旬將推出港、美股交易服務，而近期將於金管局商討監管細節，企業事務及策略主管許崇軒Edwin期望成為首間虛銀提供股票交易服務。

被問及Mox Bank主要依靠現金回贈等優惠吸引上客，Mox客戶總監馮婉欣Haymans認為Mox並非靠上述情況吸客，而是Mox credit的便利吸引用家。她又認同未來metaverse元宇宙和綠色金融對銀行愈趨重要，Mox Bank會積極探討相關領域。