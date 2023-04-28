醫療創科 | 本土初創普銳醫療 集NVIDIA DGX及AI等技術 研發手術機械人並獲FDA認證

微創手術愈趨普及之時，手術機械人的研發及應用亦會是今後大趨勢，助醫生一臂提升手術準繩及安全度，甚或帶來自動化精密方案。於2022年正式以香港為基地的初創普銳醫療Precision Robotics，多年來致力研究開發外科手術機械人並將成果產品化。其行業領先產品——SIRIUS柔性內窺鏡機械人成功結合電子、醫療、精密機械、人體工學、人工智能等多方面頂尖技術，於去年更獲美國FDA認證，可謂本港醫療創科界近年一大亮點。
普銳醫療的發展理念就如公司英文名稱，貫穿「Precision」和「Robotics」兩大概念。普銳醫療行政總裁盧秉禮博士指，「顧名思義，公司主要向手術機械人技術方面進發，著重微創手術必備的精密度。我們研究此前瞻性技術的初心其實就是想幫助病人、惠及社群。」
SIRIUS柔性內窺鏡機械人 設計突破舊有限制 取得美國FDA認可
「對病人而言，單孔腹腔鏡⼿術（SILS）甚至經陰道⾃然腔道內鏡⼿術（vNOTES）等影響較小的微創手術當然是更佳選擇，但要在狹窄的空間進行如此精細手術，一部SIRIUS柔性內窺鏡機械人正能突破傳統內窺鏡限制，提供C形及S形優越靈活度，予以醫生更廣闊清晰的視野，進行高精密手術。」盧博士續解釋，技術的最大顯著優勢莫過於AI結合3D影像、其一次性特點，以協助醫生更有效地識別血管、腫瘤等位置，讓手術更準確及安全地完成；手術後無須費時消毒，病人能獲得更適時治療及避免交叉感染風險。
運用NVIDIA DGX高速運算 研發以人為本的手術機械人
盧博士分享道，由於每次研發過程都蘊含著龐大且複雜的數據，面對多不勝數的挑戰，如需要更快的顯示器更新速率、調整畫面標示顏色等。經過大量影片、圖像數據分析、改良及臨床研究，才能提升手術機械人的可靠度、精密度和準確度，研發出一套以人為本，符合用家醫生們實際需要和極高要求的手術機械人。
幸好，普銳醫療一直以來擁有一支本土專才團隊，並配合最先進和擁有高運算效能的NVIDIA DGX系統將難題逐一擊破，迎刃而解。盧博士透露，「現時新產品的開發成果令人鼓舞，我們亦正研發含AI技術的新一代手術機械人，將進一步獲益於NVIDIA DGX系統的高效運算，產品將會是更先進、更新穎，產品詳情有待正式推出市場時再對外公布。」
NVIDIA港澳區人工智能技術中心總經理羅建民：「由於GPU能提供平行加速運算能力，同時進行過千萬圖形處理，因此在人工智能、機器學習、深度學習等高科技領域上的應用已相當廣泛，提供快而準的科研體驗。NVIDIA亦一直支持創科發展，Precision Robotics是我們極支持的企業之一。」
積極研發 與本地專才和醫院攜手合作 迎接大灣區的無窮發展機遇
目前，普銳醫療正熱衷於聘請本地專才，並與香港本地醫院攜手進行臨床和臨床前研究，其中與港怡醫院的合作項目已踏入第二階段，將擴大腹腔鏡以外可應用手術類型。而展望將來，盧博士相信香港創科生態圈發展將更蓬勃和完善，除了繼續尋求技術突破，他們將繼續善用香港獨有優勢，抓緊大灣區發展機遇，如與上海交通大學成立聯合研究室。
福達企業資源系統(DynaSys Solutions)董事總經理沈俊堯﹕「香港政府提供很多創科優惠配合科研發展，相信人工智能不單是未來的發展趨勢，而且有非常龐大的發展空間，創造新時代，新機遇。」