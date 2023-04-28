醫療創科 | 本土初創普銳醫療 集NVIDIA DGX及AI等技術 研發手術機械人並獲FDA認證

微創手術愈趨普及之時，手術機械人的研發及應用亦會是今後大趨勢，助醫生一臂提升手術準繩及安全度，甚或帶來自動化精密方案。於2022年正式以香港為基地的初創普銳醫療Precision Robotics，多年來致力研究開發外科手術機械人並將成果產品化。其行業領先產品——SIRIUS柔性內窺鏡機械人成功結合電子、醫療、精密機械、人體工學、人工智能等多方面頂尖技術，於去年更獲美國FDA認證，可謂本港醫療創科界近年一大亮點。

普銳醫療的發展理念就如公司英文名稱，貫穿「Precision」和「Robotics」兩大概念。普銳醫療行政總裁盧秉禮博士指，「顧名思義，公司主要向手術機械人技術方面進發，著重微創手術必備的精密度。我們研究此前瞻性技術的初心其實就是想幫助病人、惠及社群。」

SIRIUS柔性內窺鏡機械人 設計突破舊有限制 取得美國FDA認可

「對病人而言，單孔腹腔鏡⼿術（SILS）甚至經陰道⾃然腔道內鏡⼿術（vNOTES）等影響較小的微創手術當然是更佳選擇，但要在狹窄的空間進行如此精細手術，一部SIRIUS柔性內窺鏡機械人正能突破傳統內窺鏡限制，提供C形及S形優越靈活度，予以醫生更廣闊清晰的視野，進行高精密手術。」盧博士續解釋，技術的最大顯著優勢莫過於AI結合3D影像、其一次性特點，以協助醫生更有效地識別血管、腫瘤等位置，讓手術更準確及安全地完成；手術後無須費時消毒，病人能獲得更適時治療及避免交叉感染風險。