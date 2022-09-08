AirPods Pro 2｜6大要點你要知 附香港售價、發售日期及詳細規格

Apple蘋果秋季發表會於今日凌晨登場，焦點除了有iPhone 14系列登場外，全新的AirPods Pro 2絕對是其中一個最多人期待入手的新產品。今次的AirPods Pro 2提升了降噪功能，音質改善下在細節上亦作出不少改變。到底AirPods Pro 2有甚麼重點功能？在香港何時開賣，價錢又是多少？以下便為讀者一文總結AirPods Pro 2的6大要點。

Apple發表的全新AirPods Pro 2，搭載H2晶片提升傳輸效率，加上多個收音咪及入耳式設計，利用全新驅動單元提供更佳音質，官方更指出第二代比上一代AirPods Pro可消除多兩倍噪音。

AirPods Pro 2電量大大提升

首先AirPods Pro 2機盒有所更新，加入繩環讓你可以用繩扣在不同物件。而AirPods Pro 2的充電續航力更大大加強，使用「主動消噪」時間長達6小時，用戶配合充電盒可有額外4次充電量，最多可享受30小時的播放時間，較上一代多了6小時。而充電方式更新增了Apple Watch充電器，讓果粉多一個選擇。

AirPods Pro 2可直接調校音量

今次AirPods Pro 2於耳筒柄上設有觸控功能，可以控制播放的媒體及調校音量，只要上下滑動就可以調校音量，以後用家便不用直接操控iPhone校音量。