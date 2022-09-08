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科技
2022-09-08 11:41:01

AirPods Pro 2｜6大要點你要知 附香港售價、發售日期及詳細規格

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AirPods Pro 2

AirPods Pro 2除了電量有所提升，音質亦有所改善。（網上圖片）

Apple蘋果秋季發表會於今日凌晨登場，焦點除了有iPhone 14系列登場外，全新的AirPods Pro 2絕對是其中一個最多人期待入手的新產品。今次的AirPods Pro 2提升了降噪功能，音質改善下在細節上亦作出不少改變。到底AirPods Pro 2有甚麼重點功能？在香港何時開賣，價錢又是多少？以下便為讀者一文總結AirPods Pro 2的6大要點。

AirPods Pro 2 AirPods Pro 2 AirPods Pro 2

AirPods Pro 2搭載新H2晶片

Apple發表的全新AirPods Pro 2，搭載H2晶片提升傳輸效率，加上多個收音咪及入耳式設計，利用全新驅動單元提供更佳音質，官方更指出第二代比上一代AirPods Pro可消除多兩倍噪音。

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AirPods Pro 2電量大大提升

首先AirPods Pro 2機盒有所更新，加入繩環讓你可以用繩扣在不同物件。而AirPods Pro 2的充電續航力更大大加強，使用「主動消噪」時間長達6小時，用戶配合充電盒可有額外4次充電量，最多可享受30小時的播放時間，較上一代多了6小時。而充電方式更新增了Apple Watch充電器，讓果粉多一個選擇。

AirPods Pro 2可直接調校音量

今次AirPods Pro 2於耳筒柄上設有觸控功能，可以控制播放的媒體及調校音量，只要上下滑動就可以調校音量，以後用家便不用直接操控iPhone校音量。

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AirPods Pro 2推出全新「個人化空間音訊」

AirPods Pro 2透過配合iPhone上的「原深感測」相機，根據用戶的頭型與耳型有所不同，而讓空間音訊更加個人化，更精準調校至用戶身歷其境的專屬聆聽體驗。加上今次推出最新款的XS耳塞，適合耳孔大小不同的用戶找到貼合的耳朵的聆聽體驗。

AirPods Pro 2設全新「通透模式」

AirPods Pro 2的全新「適應性通透模式」，可以因應不同情況去調節，更有效去減少環境嘈音，減少對聽歌的影響。

airpodspro2

AirPods Pro 2將售價為1,849元。

AirPods Pro 2何時發售？價錢是多少？

全新 AirPods Pro 2於香港售價為1,849元，將會於9月9日晚上 8 時起接受訂購， 9 月 23 日起發售，每人只可限購兩對 AirPods Pro 2。

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