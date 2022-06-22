BIZ勝派丨支付聯繫世界 邁向元宇宙 Visa點止刷卡咁簡單

Visa香港及澳門區董事總經理史美琪Maaike Steinebach。

消費新常態帶動數碼支付的普及，而跨境電商更促進頻繁的無現金交易。講起海外網購，大家結帳時最常使用的付款方法，必定是Visa等信用卡莫屬。作為支付科技的先驅，Visa透過跨境支付聯繫世界，提供7x24的付款彈性。隨著疫情改變經濟活動的呈現形態，Visa香港及澳門區董事總經理史美琪Maaike Steinebach認為Visa的業務需求已遠超「碌卡」消費範疇，「數碼營商飛躍發展，我們為中小微企實踐數碼支付，又將全球資金轉移服務擴展至金融卡。」她明言今年銳意開拓NFT支付領域，積極協助企業從元宇宙得益。 未來四年 香港或變無現金社會 隨著大眾日益傾向採用數碼支付，香港正逐步邁向無現金社會。史美琪表示根據去年《Visa消費者支付取態研究3.0》，40%受訪港人預料香港在未來4年內，將成為無現金社會。「雖然疫情打擊實體經濟，商戶面對艱巨的業務挑戰，仍致力數碼轉型。根據去年VisaNet的數據，快餐類別與酒店住宿佔Visa本地電子商務交易量比例，分別按年增長135%與96%。」她又指去年4月至今年3月期間，Visa商業支付交易量按年增長近300%，當中電商廣告投放是其中一個增長關鍵，反映商戶對科技轉化營運有強勁的適應能力。「今年2月我們發表《Visa Back to Business環球研究–2022小微型企業商貿前瞻》，發現近三分一香港消費者因實體店不支援數碼支付而取消購物；而根據VisaNet截至今年3月的數據更顯示，Visa的本地實體交易中，近八成是透過感應式支付進行，滲透率之高令人鼓舞。」 史美琪又引用Visa全球財政年度第二季度的非實體卡支付的跨境相關項目(旅遊相關支付除外)的交易量，按年增長16%，較疫情前2019年同期大增近七成。「我們正走出新冠疫情陰霾，業務發展甚至較疫情開始前更佳。」她總結。

積極參與智慧出行 改善搭乘體驗 多得政府發放電子消費券，近年本港電子支付供應市場可謂百花齊放。雖然Visa從中並未受惠於政府的舉措，但史美琪稱拍Visa卡乘搭交通工具，是感應式支付最佳應用場景之一，而且應用愈趨頻繁。「現時全港逾6,000輛巴士已接受Visa感應式支付。我們最近亦與中國銀行合作，推廣巴士的感應式支付模式，乘客凡以中銀Visa感應式卡或透過手機繳付九巴或龍運巴士車資，每程可節省2港元(即日至今年7月31日)。」加上本地逾八成停車收費咪錶，已對應Visa支付；目前亦約百名的士司機參加由環匯、忠誠車行及Visa聯辦的「Tap to Phone」手機終端收款計劃，毋須加裝硬件，用手機NFC直接收取乘客車資。「預計明年信用卡支付或將擴展至港鐵，屆時便利更多乘客。」

「Tap to Phone」手機終端收款計劃，毋須加裝硬件，用手機NFC直接收款。

Visa B2B Connect

與Direct Payouts 助陣中小企 正如引言提及，數碼營商在疫境高速成長，除了來自網購業務的跨境支付外，去年更將此經驗引入跨境匯款領域，提供全球資金轉移的便利。同時Visa更與金融科技初創合作，如REAP、Currenxie等，推出商務卡服務來簡化員工用款報銷流程，甚至作即時融資以應付突發周轉需要。史美琪分別介紹，「Visa B2B Connect提供多邊支付網絡，解決目前代理銀行在處理支付流程時的不可預測性，支付銀行只要連接上述方案，便可與收款銀行直接交易，減少跨境匯款的處理流程及時間，現時創興銀行已採用。」 至於推送支付解決方案Visa Direct Payouts，她表示能容許商戶或任何人透過Visa帳戶即時轉移資金至銀行帳戶，「方案容許本地與跨境個人對個人(P2P)、企業對小型企業(B2SB)及企業對消費者(B2C)的使用場景，降低全球多個金融仲介之間理財和匯款相關的複雜性和成本，增加資金流透明度。」她指現時渣打銀行(香港)有限公司有選用上述方案，協助企業進行快速資金結算。

Visa B2B Connect提供多邊支付網絡，減少跨境匯款的處理流程及時間。